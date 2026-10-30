W skrócie
- Dotychczasowe władze Trybunału Konstytucyjnego oświadczyły, że doszło do bezprawnego przejęcia strony internetowej instytucji.
- Bogdan Święczkowski i Bartłomiej Sochański nadal uważają się za prezesa i wiceprezesa TK, określając działania sędziów mianem zamachu stanu.
- Prezydent Karol Nawrocki odwołał wizytę w Senegalu i wraca do kraju w związku z chaosem panującym w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego.
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"Nastąpiło bezprawne przejęcie strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego. Prezesem TK jest nadal Bogdan Święczkowski, a wiceprezesem Bartłomiej Sochański" - napisano w komunikacie na profilu Trybunału na platformie X. Rzeczywiście obecnie strona internetowa TK nie działa.
Jednocześnie stwierdzono, że "pani Anna Korwin-Piotrowska nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego".
"Wszystkie osoby uczestniczące w niniejszych działaniach popełniają przestępstwo zamachu stanu" - dodano.
Chaos w TK. Sędziowie wybrani przez koalicję przejmują Trybunał
W piątek do siedziby Trybunału Konstytucyjnego wezwana została przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską policja. Powodem interwencji miało być możliwe zagrożenie zdrowia i życia sędziów i pracowników TK.
Niedługo później na stronie TK pojawiła się informacja w sprawie zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Poinformowano również, że na czele Trybunału stanęła właśnie Korwin-Piotrowska.
Według dotychczasowych władz TK sędziowie, którzy ogłosili przejęcie Trybunału dopuszczają się zamachu stanu. Podobnego zdania są również politycy opozycji, w tym obecny przed Trybunałem prezes PiS Jarosław Kaczyński. W związku z sytuacją prezydent Karol Nawrocki odwołał swoją wizytę w Senegalu i wraca do kraju.