"Zamach na Trybunał Konstytucyjny". Kaczyński reaguje na działania policji

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

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"Służby Tuska wchodzą siłowo do Trybunału. To pierwszy taki przypadek w skali światowej" - stwierdził prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. To reakcja na pojawienie się policjantów na terenie TK w związku z "informacją przekazaną przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego, w której wskazana została możliwość wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników".

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Jarosław Kaczyński wygłaszający przemówienie przed biało-czerwonymi flagami.
Prezes PiS Jarosław Kaczyński Jacek SzydlowskiAgencja FORUM

W skrócie

  • Jarosław Kaczyński nazwał działania policji w Trybunale Konstytucyjnym zamachem i ostrzegł przed przekształceniem Polski w państwo policyjne.
  • Policja pojawiła się w siedzibie TK po piśmie sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej, która zgłosiła możliwe zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników.
  • Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o odwołaniu planowanej wizyty w Senegalu w związku z obecnością służb na terenie Trybunału Konstytucyjnego.
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"Zamach na Trybunał Konstytucyjny! Służby Tuska wchodzą siłowo do Trybunału!" - napisał Kaczyński na platformie X.

Według prezesa PiS "to pierwszy taki przypadek w skali światowej". "Od dzisiaj Polska staje się państwem policyjnym, a od tego już prosta droga do autorytaryzmu, a potem do totalitaryzmu" - dodał.

Kaczyński wezwał również do protestu przeciwko działaniom władz. "My, Polacy, nie możemy się dać zastraszyć! Obywatelski protest, całkowicie legalny, musi trwać dalej! Trybunał to gwarant naszej wolności i suwerenności! Deptanie prawa przez Tuska nie ma żadnych granic!" - stwierdził.

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Na pojawienie się policji pod TK zareagował również prezydent Karol Nawrocki, który zdecydował się odwołać swoją wizytę w Senegalu.

Policja w siedzibie TK. "Zagrożenie dla życia lub zdrowia sędziów"

W piątek po południu do Trybunału Konstytucyjnego przyjechali funkcjonariusze policji. "Czynności funkcjonariuszy mają na celu realizację ustawowych obowiązków, w szczególności prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Nie stanowią one ingerencji w działalność Trybunału jako instytucji" - podkreśliła w komunikacie stołeczna komenda.

Komenda Główna Policji stwierdziła z kolei, że Prokurator Generalny zwrócił się do policji z prośbą "o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo Trybunału Konstytucyjnego z uwagi na trwające wokół budynku protesty", a funkcjonariusze pojawili się w piątek w TK po tym, jak "do tutejszej jednostki wpłynęło pismo pani Anny Korwin-Piotrowskiej, sędzi Trybunału Konstytucyjnego, w którym poinformowała Komendanta Głównego Policji o tym, że w związku z planowanymi na terenie Trybunału Konstytucyjnego czynnościami istnieje możliwość wystąpienia zagrożeń dla życia i zdrowia sędziów oraz pracowników Trybunału Konstytucyjnego, a także ryzyko zakłócenia porządku publicznego".

"Pani sędzia zwróciła się z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu zapewnienie porządku i bezpieczeństwa osób" - przekazała policja.

Od połowy września przed Trybunałem Konstytucyjnym trwa protest. Ma on na celu "obronę TK przed siłowym przejęciem przez rząd Donalda Tuska". Jedną z przyczyn protestu jest konflikt o nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego między prezydentem i rządem.

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