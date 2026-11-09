W skrócie W wyniku strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym sprawca, który zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem.

Policja ustaliła, że 24-letni zamachowiec jest również odpowiedzialny za zabójstwo swoich rodziców i siostry w rodzinnym mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Donald Tusk skomentował debatę polityczną wokół zabezpieczeń w Krakowie, apelując o powściągliwość w ocenach i zachowanie elementarnej przyzwoitości.

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"Milczenie jest nie tylko złotem. Czasem bywa też kwestią zwykłej ludzkiej przyzwoitości" - napisał Donald Tusk odnosząc się prawdopodobnie do komentarzy w sieci na temat sobotniego ataku 24-latka z Ostrowca Świętokrzyskiego na Rynek Główny w Krakowie.

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Zareagował w ten sposób m.in. na wpis Jarosława Kaczyńskiego. "Mamy ogłoszony stopień alarmowy BRAVO, a na Rynku Głównym w Krakowie, w miejscu każdego dnia wypełnionym tłumami turystów i mieszkańców z rodzinami, wydaje się, że było zaledwie kilku funkcjonariuszy bez długiej broni, mimo obowiązującego alertu" - pisał prezes PiS.

"Co się działo z policją, która według oświadczeń władz powinna być już w tym czasie na miejscu zdarzenia?" - pytał retorycznie prezes PiS. Zapowiedział, że będzie domagał się odpowiedzi na pytanie, czy Kraków był odpowiednio zabezpieczony.

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Dyskusja po tragedii w Krakowie. "Widział to cały świat, oprócz małych ludzi"

"Kaczyński bezdusznie łapie się dramatu w Krakowie, by utrzymać rywalizację z Braunem. Przez osiem lat tysiące policjantów strzegło, mimo braku zagrożenia, jego dom na Żoliborzu, a dziś, po bohaterskiej akcji na krakowskim rynku, on śmie wypisywać takie bzdury" - komentował z kolei europoseł KO Krzysztof Brejza.

Odpowiadając na pytania Kaczyńskiego "co działo się z policją", wskazał, że policjanci narażali swoje życie już trzy minuty po zgłoszeniu, i "widział to cały świat, oprócz małych ludzi, takich jak Sakiewicz i Kaczyński".

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Tobiasz Bocheński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości wskazał z kolei, że "wolność słowa to możliwość mówienia rzeczy mądrych i głupich, pięknych i brzydkich, dobrych i złych". Jego zdaniem opinia publiczna może każdą wypowiedź samodzielnie osądzić, a decydowanie o tym, jakie opinia są godne i dopuszczalne nazwał cenzurą.

"Bez wolności słowa, wszystkie pozostałe wolności stają się fikcją. Granicami wolności słowa są prawda i fałsz. Te dotyczą faktów, a nie opinii. Emocjonalne uniesienia nie mogą wytyczać zakresu wolności, ponieważ wówczas łatwo osuniemy się jako społeczeństwo w dyktaturę najgłośniejszych ciemniaków" - ocenił.

Atak na Rynek Główny w Krakowie. Sprawca nie żyje

Do tragedii doszło w sobotę po godz. 15. Według informacji udostępnionych przez policję 24-letni Michał Oksiński wjechał na Rynek Główny w Krakowie i zaczął strzelać z broni automatycznej do znajdujących się tam przypadkowych osób.

Sześć osób zginęło, a 16 zostało rannych, w tym interweniujący policjanci oraz napastnik, który zmarł w poniedziałek w szpitalu o godz. 4:30.

W rodzinnym mieszkaniu 24-latka w Ostrowcu Świętokrzyskim policja znalazła w sobotę wieczorem ciała trzech osób z ranami postrzałowymi. Byli to 52-letnia kobieta, 53-letni mężczyzna oraz 21-latka. Służby ustaliły, że byli to matka, ojciec oraz siostra napastnika.

Śledztwo w obu sprawach prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Według dotychczasowych ustaleń obu czynów miała dokonać ta sama osoba. Prokuratura bada okoliczności ataku w Krakowie oraz zabójstwa członków najbliższej rodziny 24-letniego zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim.



