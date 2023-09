Prognoza pogody. Zimna noc i mgły ograniczające widoczność.

Temperatura minimalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Pomorzu, od 10 do 11 stopni C w centrum, do 14 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby, z kierunków wschodniego i północnego. Jak podaje IMGW, najsilniejsze porywy wiatru - do 55 km/h - występować będą wysoko w górach.