Załamanie pogody. Większość kraju z ostrzeżeniami

Temperatura wyniesie od -1 stopni C. na północy, około 2 stopni C. w centrum, do 7 stopni C. na zachodzie.

Według prognoz, najsilniejsze porywy wystąpią na zachodzie i na wybrzeżu do 85 km/h, w Karpatach do 100 km/h, w Sudetach do 160 km/h. W górach możliwe są zawieje i zamiecie śnieżne.

Prognoza: Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu, gołoledzią i wiatrem

W piątek obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Dotyczą one centralnego pasa Polski od północy do południa.



Zdjęcie Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami ślniegu / IMGW /

Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują w zachodniej części kraju.

Zdjęcie Ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem / IMGW /

Dla północno-wschodniej części Polski wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gołoledzią. Ostrzeżenia obowiązują do godz. 9.

Zdjęcie Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem / IMGW /

Pogoda: Chłodniejsza noc. Ujemne temperatury niemal w całym kraju

W nocy opady śniegu spodziewane są we wschodniej i południowej części kraju. Jak informują synoptycy z IMGW, na zachodzie i nad morzem spodziewane są opady mieszane i deszcz. Meteorolodzy ostrzegają przed trudnymi warunkami na drogach i chodnikach - będzie ślisko.

Nocą na termometrach w niemal całym kraju wystąpią ujemne temperatury: od -7 stopni C. w obszarach podgórskich Karpat, 3 stopni C. i -1 stopni C. na przeważającym obszarze kraju, a 1 stopień C. prognozowany jest wyłącznie nad morzem.

Według synoptyków, od soboty nastąpi poprawa pogody, pojawi się więcej słońca i zanikną opady. W całym kraju możliwe są opady śniegu, ale już nie tak intensywne, jak w piątek. Temperatura wyniesie od - 6 stopni w rejonach podgórskich Karpat do 3 stopni nad morzem.

