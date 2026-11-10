Po tym jak we wtorek przez nasz kraj przesunie się z zachodu na wschód front atmosferyczny, warto się dowiedzieć, czy podobnie złe warunki panować będą również 11 listopada. Z najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że sytuacja się poprawi, jednak miejscami wrócą zagrożenia, przed którymi synoptycy ostrzegają już teraz.

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Wędrówka opadów przez Polskę. Dokona się w najbliższych godzinach

We wtorek czeka nas załamanie pogody, związane z wędrówką frontu atmosferycznego. Po raz pierwszy w tym sezonie śnieg może popadać nie tylko w górach, ale też na nizinach.

"Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych godzinach pierwszy śnieg zawita także poza obszary górskie" - napisali eksperci z IMGW na Facebooku. W zamieszczonej we wpisie symulacji wskazali, gdzie tego typu opady mogą się pojawić:

Z zachodu na wschód przez całą Polskę przesunie się strefa opadów deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu IMGW materiał zewnętrzny

Niewykluczone, że na nizinach miejscami grubość pokrywy śnieżnej wyniesie do 2-5 cm.

Na południu kraju większym problemem może się okazać silny wiatr, w Małopolsce dochodzący do 60, a na południu Podkarpacia do 70 km/h. Z tego powodu w południowych rejonach województwa podkarpackiego obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia.

Możliwe, że z tym samym zagrożeniem mieszkańcy południa Polski będą się zmagać także podczas Święta Niepodległości.

Prognoza pogody na 11 listopada. Utrzyma się zagrożenie pogodowe

Kolejny dzień zapowiada się na zdecydowanie bardziej przyjazny. 11 listopada wciąż będzie pochmurnie niemal wszędzie, choć na południowym wschodzie wystąpią większe przejaśnienia.

Tym razem jednak synoptycy nie spodziewają się opadów śniegu na nizinach. Nawet samego deszczu spadnie mniej niż we wtorek - możliwe, że tym razem strefa opadów ograniczy się do południowego zachodu i południa kraju. Możliwe, że w pozostałych regionach będzie sucho.

Łagodniejsza aura nie oznacza ocieplenia. Święto Niepodległości będzie chłodnym dniem, w większości regionów zanotujemy od 3 do 6 stopni Celsjusza.

Pogoda na 11 listopada będzie łagodniejsza niż we wtorek, ale wciąż będzie chłodno WXCharts materiał zewnętrzny

Wciąż zagrożeniem będzie silny wiatr na południowym wschodzie. Na terenach podgórskich Podkarpacia podmuchy mogą osiągać do 70 km/h.

11 listopada ze względu na silny wiatr cały czas mogą się utrzymywać ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia w południowym Podkarpaciu.

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