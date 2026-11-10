Załamanie pogody stanie się faktem. Wiemy, czy potrwa do 11 listopada

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Deszcze, śniegi i wichury we wtorek nawiedzą wiele regionów. Pojawia się jednak szansa na to, że 11 listopada aura złagodnieje. W Święto Niepodległości śnieg na nizinach nie powinien już padać, za to w części kraju utrzyma się silny wiatr. Wrócą ostrzeżenia pogodowe.

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Mroźny poranek we wtorek. Pogoda będzie chłodna nie tylko 10, ale też 11 listopada. W Święto Niepodległości mocny wiatr
We wtorek na nizinach spadnie śnieg. Pogoda na 11 listopada będzie łagodniejsza, za to na Podkarpaciu wciąż będzie mocno wiaćSławomir Kamiński/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Po tym jak we wtorek przez nasz kraj przesunie się z zachodu na wschód front atmosferyczny, warto się dowiedzieć, czy podobnie złe warunki panować będą również 11 listopada. Z najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że sytuacja się poprawi, jednak miejscami wrócą zagrożenia, przed którymi synoptycy ostrzegają już teraz.

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Wędrówka opadów przez Polskę. Dokona się w najbliższych godzinach

We wtorek czeka nas załamanie pogody, związane z wędrówką frontu atmosferycznego. Po raz pierwszy w tym sezonie śnieg może popadać nie tylko w górach, ale też na nizinach.

"Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych godzinach pierwszy śnieg zawita także poza obszary górskie" - napisali eksperci z IMGW na Facebooku. W zamieszczonej we wpisie symulacji wskazali, gdzie tego typu opady mogą się pojawić:

Mapa Polski z zaznaczonymi strefami opadów śniegu i deszczu, największe natężenie zjawisk w części północno-wschodniej i południowo-wschodniej kraju, opady śniegu obejmują Białystok i Lublin, a deszczu okolice Rzeszowa i Przemyśla, legenda kolorystyczn...
Z zachodu na wschód przez całą Polskę przesunie się strefa opadów deszczu, deszczu ze śniegiem i śnieguIMGWmateriał zewnętrzny

Niewykluczone, że na nizinach miejscami grubość pokrywy śnieżnej wyniesie do 2-5 cm.

Na południu kraju większym problemem może się okazać silny wiatr, w Małopolsce dochodzący do 60, a na południu Podkarpacia do 70 km/h. Z tego powodu w południowych rejonach województwa podkarpackiego obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia.

Możliwe, że z tym samym zagrożeniem mieszkańcy południa Polski będą się zmagać także podczas Święta Niepodległości.

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Prognoza pogody na 11 listopada. Utrzyma się zagrożenie pogodowe

Kolejny dzień zapowiada się na zdecydowanie bardziej przyjazny. 11 listopada wciąż będzie pochmurnie niemal wszędzie, choć na południowym wschodzie wystąpią większe przejaśnienia.

Tym razem jednak synoptycy nie spodziewają się opadów śniegu na nizinach. Nawet samego deszczu spadnie mniej niż we wtorek - możliwe, że tym razem strefa opadów ograniczy się do południowego zachodu i południa kraju. Możliwe, że w pozostałych regionach będzie sucho.

Łagodniejsza aura nie oznacza ocieplenia. Święto Niepodległości będzie chłodnym dniem, w większości regionów zanotujemy od 3 do 6 stopni Celsjusza.

Mapa przedstawia anomalię temperatury powietrza na terenie Polski i krajów sąsiednich, z wyraźnie zaznaczonym chłodnym obszarem dominującym nad Polską, otoczonym cieplejszymi rejonami na południowym zachodzie oraz północnym wschodzie.
Pogoda na 11 listopada będzie łagodniejsza niż we wtorek, ale wciąż będzie chłodnoWXChartsmateriał zewnętrzny

Wciąż zagrożeniem będzie silny wiatr na południowym wschodzie. Na terenach podgórskich Podkarpacia podmuchy mogą osiągać do 70 km/h.

11 listopada ze względu na silny wiatr cały czas mogą się utrzymywać ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia w południowym Podkarpaciu.

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