Poranek był słoneczny i ciepły w wielu miejscach, ale nie potrwa to długo. W kolejnych godzinach z zachodu nadejdzie front atmosferyczny, a wraz z nim bardzo silne burze z gradobiciem, ulewami oraz wichurami. "Dziś burze możliwe będą na znacznym obszarze kraju" - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie na poniedziałek. Szczególnie trzeba uważać w drugiej połowie dnia.

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Ciepło, potem gorąco. Pogoda pełna lata

W ostatni dzień wakacji temperatury będą typowo letnie, od samego początku. O godz. 7:00 w całym kraju były dwucyfrowe, a w najcieplejszym Szczecinie wynosiły już 17,9 st. C. Z czasem miejscami zrobi się nawet upalnie.

W poniedziałek w całym kraju będzie co najmniej 20 stopni. Na terenach podgórskich Sudetów lokalnie zanotujemy około 21, a na północy i miejscami na zachodzie 22-24 st. C. Około 25 stopni będzie w centrum, a najgoręcej na krańcach południowo-wschodnich, gdzie synoptycy spodziewają się nawet 30 stopni Celsjusza.

W poniedziałek miejscami na południowym wschodzie miejscami może być upalnie, przed czym ostrzega IMGW WXCharts materiał zewnętrzny

Z powodu możliwego upału obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia dla południowo-wschodnich powiatów Lubelszczyzny i północno-wschodnich rejonów Podkarpacia. Wejdą w życie o godz. 14:00 i utrzymają się do 17:00.

Ciepły dzień nie oznacza łagodnej aury. Pogoda mocniej zacznie się psuć po południu.

Burze coraz silniejsze. Zagrożą 10 województwom

Burz trudno będzie uniknąć, ponieważ wystąpią w wielu miejscach, "a szczególnie w Małopolsce, na Podkarpaciu, Ziemi Świętokrzyskiej, Górnym Śląsku, a także częściowo na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podlasiu, Ziemi Łódzkiej oraz na Pomorzu" - czytamy w prognozie burz IMGW na poniedziałek.

Pierwsze wyładowania możliwe będą od rana w rejonie Dolnego Śląska i Opolszczyzny po Ziemię Łódzką i Świętokrzyską oraz Mazowsze, po Podlasie. Początkowo na południowym zachodzie w obrębie burz może spaść do 15-20 litrów wody na metr kwadratowy.

Około południa burze nasilą się w rejonie Ziemi Łódzkiej i Górnego Śląska, a potem na Ziemi Świętokrzyskiej, Mazowszu i Lubelszczyźnie i Podlasiu. Tam suma opadów może sięgać 30 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie może też padać grad o średnicy 2-3 cm.

Burze wystąpią w większości kraju, a najsilniejsze będą po południu IMGW materiał zewnętrzny

Ze względu na silne burze w wielu miejscach obowiązują wydane przez synoptyków IMGW żółte ostrzeżenia. Obejmują województwa:

większość zachodniopomorskiego (bez krańców południowych);

centralną i północną część pomorskiego ;

większość podlaskiego (bez powiatów północnych);

lubelskie ;

mazowieckie (bez terenów na północnym zachodzie);

świętokrzyskie ;

małopolskie ;

większość podkarpackiego (bez krańców południowo-wschodnich:

śląskie ;

większość łódzkiego (bez terenów na zachodzie).

Powyższe ostrzeżenia zaczną obowiązywać po południu, przeważnie od godz. 13:00-15:00 do 19:23:00, a miejscami na południu i wschodzie do północy.

Z powodu burz w poniedziałek alert IMGW pierwszego stopnia obowiązuje w 10 województwach IMGW materiał zewnętrzny

Podczas burz wiatr w porywach może osiągać do 70-85 km/h. Tam, gdzie ich nie będzie przeważnie będzie słaby i umiarkowany i jedynie okresami porywisty.

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