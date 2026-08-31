Załamanie pogody na koniec wakacji. "Na znacznym obszarze kraju"

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Ostatni dzień sierpnia na pewno nie będzie spokojny. Wszystko z powodu burz, które lokalnie pojawią się od rana, choć najsilniejsze będą po południu. Synoptycy spodziewają się w ich trakcie ulew i wichur z porywami wiatru przekraczającymi 80 km/h. W 10 województwach obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Nie zabraknie też upalnych miejsc.

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Burza z piorunami nad polskim miastem. W poniedziałek w 10 województwach obowiązują alerty IMGW pierwszego stopnia
Pogoda w poniedziałek połączy burze z upałem. Miejscami trzeba uważać na ulewy, gradobicie i wichuryFranciszek Mazur/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Poranek był słoneczny i ciepły w wielu miejscach, ale nie potrwa to długo. W kolejnych godzinach z zachodu nadejdzie front atmosferyczny, a wraz z nim bardzo silne burze z gradobiciem, ulewami oraz wichurami. "Dziś burze możliwe będą na znacznym obszarze kraju" - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie na poniedziałek. Szczególnie trzeba uważać w drugiej połowie dnia.

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Ciepło, potem gorąco. Pogoda pełna lata

W ostatni dzień wakacji temperatury będą typowo letnie, od samego początku. O godz. 7:00 w całym kraju były dwucyfrowe, a w najcieplejszym Szczecinie wynosiły już 17,9 st. C. Z czasem miejscami zrobi się nawet upalnie.

W poniedziałek w całym kraju będzie co najmniej 20 stopni. Na terenach podgórskich Sudetów lokalnie zanotujemy około 21, a na północy i miejscami na zachodzie 22-24 st. C. Około 25 stopni będzie w centrum, a najgoręcej na krańcach południowo-wschodnich, gdzie synoptycy spodziewają się nawet 30 stopni Celsjusza.

Mapa Polski z zaznaczonymi anomaliami temperatury, gdzie centralna i południowo-zachodnia część kraju wyróżniają się znacznym ochłodzeniem w postaci jasnoniebieskich i białych obszarów otoczonych intensywnie pomarańczowymi i czerwonymi odcieniami wskaz...
W poniedziałek miejscami na południowym wschodzie miejscami może być upalnie, przed czym ostrzega IMGWWXChartsmateriał zewnętrzny

Z powodu możliwego upału obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia dla południowo-wschodnich powiatów Lubelszczyzny i północno-wschodnich rejonów Podkarpacia. Wejdą w życie o godz. 14:00 i utrzymają się do 17:00.

Ciepły dzień nie oznacza łagodnej aury. Pogoda mocniej zacznie się psuć po południu.

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Burze coraz silniejsze. Zagrożą 10 województwom

Burz trudno będzie uniknąć, ponieważ wystąpią w wielu miejscach, "a szczególnie w Małopolsce, na Podkarpaciu, Ziemi Świętokrzyskiej, Górnym Śląsku, a także częściowo na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podlasiu, Ziemi Łódzkiej oraz na Pomorzu" - czytamy w prognozie burz IMGW na poniedziałek.

Pierwsze wyładowania możliwe będą od rana w rejonie Dolnego Śląska i Opolszczyzny po Ziemię Łódzką i Świętokrzyską oraz Mazowsze, po Podlasie. Początkowo na południowym zachodzie w obrębie burz może spaść do 15-20 litrów wody na metr kwadratowy.

Około południa burze nasilą się w rejonie Ziemi Łódzkiej i Górnego Śląska, a potem na Ziemi Świętokrzyskiej, Mazowszu i Lubelszczyźnie i Podlasiu. Tam suma opadów może sięgać 30 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie może też padać grad o średnicy 2-3 cm.

Mapa Polski z zaznaczonymi strefami intensywnych opadów deszczu w centralnej i południowo-zachodniej części kraju, wyróżnionymi przez żółto-zielone i fioletowe kolory, oraz naniesionymi oznaczeniami ciśnienia atmosferycznego i strefami niskiego ciśnienia.
Burze wystąpią w większości kraju, a najsilniejsze będą po południuIMGWmateriał zewnętrzny

Ze względu na silne burze w wielu miejscach obowiązują wydane przez synoptyków IMGW żółte ostrzeżenia. Obejmują województwa:

  • większość zachodniopomorskiego (bez krańców południowych);
  • centralną i północną część pomorskiego;
  • większość podlaskiego (bez powiatów północnych);
  • lubelskie;
  • mazowieckie (bez terenów na północnym zachodzie);
  • świętokrzyskie;
  • małopolskie;
  • większość podkarpackiego (bez krańców południowo-wschodnich:
  • śląskie;
  • większość łódzkiego (bez terenów na zachodzie).

Powyższe ostrzeżenia zaczną obowiązywać po południu, przeważnie od godz. 13:00-15:00 do 19:23:00, a miejscami na południu i wschodzie do północy.

Mapa Polski z zaznaczonymi na żółto wschodnimi i północno-zachodnimi województwami oraz centralnie oznaczoną Warszawą.
Z powodu burz w poniedziałek alert IMGW pierwszego stopnia obowiązuje w 10 województwachIMGWmateriał zewnętrzny

Podczas burz wiatr w porywach może osiągać do 70-85 km/h. Tam, gdzie ich nie będzie przeważnie będzie słaby i umiarkowany i jedynie okresami porywisty.

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Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

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