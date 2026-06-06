Załamanie pogody na horyzoncie. Alarmująca prognoza IMGW

W przyszłym tygodniu czeka nas kilkudniowe załamanie pogody - przybędzie opadów, a temperatury wyraźnie spadną. IMGW pokazał długoterminowe modele. Z opracowania wynika, że zimno najmocniej uderzy w Podhale. Tam też suma opadów może dobić do alarmujących wartości.

Osoba z jasnoróżowym parasolem na chodniku, obok mapa Polski z wartościami dotyczącymi pogody.
Kilkudniowe załamanie pogody na horyzoncie. Wiadomo, kiedy będzie najchłodniej. Jedna z map pokazuje również sumę opadówEast News/Dawid Wolski/IMGWmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W przyszłym tygodniu prognozuje się kilkudniowe pogorszenie pogody, z większą liczbą opadów i spadkiem temperatur.
  • Podhale może doświadczyć największego ochłodzenia i najwyższych sum opadów.
  • Najbardziej intensywne deszcze są przewidywane na 10 i 11 czerwca, a najmniejsze opady 14 czerwca.
  • Temperatury mają być najniższe 10, 11 i 12 czerwca, momentami spadając poniżej 10 stopni Celsjusza.
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Sobota minęła w całym kraju pod znakiem słońca i przyjemnej temperatury. Podobnie ma być w niedzielę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) nie wydał ostrzeżeń na najbliższe godziny.

Sytuacja może ulec zmianie w przyszłym tygodniu. "Przez najbliższy tydzień w Polsce nadal będzie panować zmienna pogoda, z przelotnymi opadami deszczu, którym lokalnie będą towarzyszyć burze - niekiedy intensywne z ulewnymi opadami deszczu i gradem - oraz silne porywy wiatru" - podał IMGW we wpisie na X.

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"Warunki pogodowe będą dynamiczne i zmienne, często charakteryzujące się kontrastowym rozkładem temperatury powietrza i zjawisk atmosferycznych" - przekazał Instytut.

IMGW ostrzega przed załamaniem pogody. Model pokazuje duże wahania

Zmienność opadów obrazuje model opracowany przez IMGW. Prognoza obejmuje 10 najbliższych dni. Najwięcej deszczu powinno spaść 10 i 11 czerwca. W środę na Podhalu suma opadów może osiągnąć alarmujące wartości.

Z drugiej strony najspokojniej i prawie bezdeszczowo będzie 14 czerwca.

Mapa prognozy opadów atmosferycznych w Polsce na poszczególne dni czerwca, z oznaczeniem wartości opadów w milimetrach w wybranych lokalizacjach kraju i wyróżnionymi kolorami odpowiadającymi intensywności opadów, ze szczególnie wysokimi wartościami prz...
Prognoza opadów dla PolskiIMGW-PIB / imgw.plmateriał zewnętrzny

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował też inny model, przedstawiając prognozowane maksymalne temperatury powietrza. Początek przyszłego tygodnia będzie nadal ciepły.

Zgodnie z opracowaniem termometry pokażą najmniejsze wartości 10, 11 i 12 czerwca. Momentami będzie bardzo zimno, poniżej 10 stopni Celsjusza.

Mapa Polski podzielona na regiony z prognozowanymi maksymalnymi temperaturami powietrza na kolejne dni czerwca, wartości zaznaczone kolorowymi okręgami – najwyższe temperatury (powyżej 28°C) pojawiają się na początku i końcu prognozy, w pozostałych dni...
IMGW pokazał model. Prognozowane długoterminowe temperatury powietrza dla PolskiIMGW-PIB / imgw.plmateriał zewnętrzny

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