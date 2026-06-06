W skrócie W przyszłym tygodniu prognozuje się kilkudniowe pogorszenie pogody, z większą liczbą opadów i spadkiem temperatur.

Podhale może doświadczyć największego ochłodzenia i najwyższych sum opadów.

Najbardziej intensywne deszcze są przewidywane na 10 i 11 czerwca, a najmniejsze opady 14 czerwca.

Temperatury mają być najniższe 10, 11 i 12 czerwca, momentami spadając poniżej 10 stopni Celsjusza.

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Sobota minęła w całym kraju pod znakiem słońca i przyjemnej temperatury. Podobnie ma być w niedzielę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) nie wydał ostrzeżeń na najbliższe godziny.

Sytuacja może ulec zmianie w przyszłym tygodniu. "Przez najbliższy tydzień w Polsce nadal będzie panować zmienna pogoda, z przelotnymi opadami deszczu, którym lokalnie będą towarzyszyć burze - niekiedy intensywne z ulewnymi opadami deszczu i gradem - oraz silne porywy wiatru" - podał IMGW we wpisie na X.

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"Warunki pogodowe będą dynamiczne i zmienne, często charakteryzujące się kontrastowym rozkładem temperatury powietrza i zjawisk atmosferycznych" - przekazał Instytut.

IMGW ostrzega przed załamaniem pogody. Model pokazuje duże wahania

Zmienność opadów obrazuje model opracowany przez IMGW. Prognoza obejmuje 10 najbliższych dni. Najwięcej deszczu powinno spaść 10 i 11 czerwca. W środę na Podhalu suma opadów może osiągnąć alarmujące wartości.

Z drugiej strony najspokojniej i prawie bezdeszczowo będzie 14 czerwca.

Prognoza opadów dla Polski IMGW-PIB / imgw.pl materiał zewnętrzny

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował też inny model, przedstawiając prognozowane maksymalne temperatury powietrza. Początek przyszłego tygodnia będzie nadal ciepły.

Zgodnie z opracowaniem termometry pokażą najmniejsze wartości 10, 11 i 12 czerwca. Momentami będzie bardzo zimno, poniżej 10 stopni Celsjusza.

IMGW pokazał model. Prognozowane długoterminowe temperatury powietrza dla Polski IMGW-PIB / imgw.pl materiał zewnętrzny

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