Załamanie pogody już dziś: Zima znów zaatakuje. Niebezpieczne zawieje śnieżne

Ostatni tydzień lutego pozwolił nam nieco odpocząć po dynamicznych zmianach na początku miesiąca. Pogoda przynosiła nam to dwucyfrowy mróz, to śnieg, a ostatnio również i deszcz oraz przymrozki, co utrudniło poruszanie się po drogach. IMGW publikowało też co rusz alerty dotyczące porywistego wiatru, gdzieniegdzie osiągającego prędkość nawet 150 km/h.

Niestety lutowa pogoda pozostawiła coś na koniec. W ten weekend trzeba przygotować się na liczne opady deszczu, miejscowy mróz, a także padający śnieg. Jest to spowodowane frontami atmosferycznymi, które przechodzą nad Polską od piątku do niedzieli. Kto powinien przygotować się na atak zimy?

Reklama

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Deszcz i śnieg w weekend. Na co się przygotować?

Po tym, jak w piątek nad Polską przeszły opady deszczu, trzeba przygotować się, że dziś zima wróci do Polski. Jest to spowodowane nadejściem niżu z północy Europy, które nawiedzają nasz region. To one są przyczyną załamania pogody, które trwa od wczoraj i skończy się w nocy z poniedziałku na wtorek.

Wraz z niżami nadchodzą fronty atmosferyczne, na których rozwinęły się dwie strefy opadów. Pierwsza z nich to deszcz, który nawiedził Polskę wczoraj, a druga to śnieg. Opady śniegu będą utrzymywać się aż do niedzieli.

Czytaj również: Pogoda dla narciarzy

Z kolei dzisiaj centrum niżu będzie nad Polską. Efektem mają być wzmożone zachmurzenia opadowe. Będzie to powodować liczne, przelotne i intensywne śnieżyce lub ulewy. Śnieg z deszczem będzie padał praktycznie w całej Polsce. Dodatkowo na południu można spodziewać się ulew, a śnieżyc na wschodzie kraju.