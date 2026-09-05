W skrócie Alerty przed burzami dotyczą dziewięciu województw, gdzie prognozowane są opady deszczu od 20 do 35 mm, porywy wiatru od 70 do 85 km/h i możliwy grad.

W sobotę przewiduje się umiarkowane i okresami duże zachmurzenie, przelotne opady deszczu oraz lokalne burze głównie w północnej połowie kraju, z temperaturą maksymalną od 16 do 23 st. C i silnym wiatrem szczególnie nad morzem, w Tatrach i Sudetach.

W niedzielę przewidywane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami, lokalne opady deszczu i burze na północy, temperatury maksymalne od 13 do 20 st. C i porywisty wiatr do 70 km/h w Sudetach.

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Alerty przed burzami dotyczą województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego. Na tym obszarze burzom towarzyszyć mogą opady deszczu od 20 do 35 mm oraz porywy wiatru od 70 do 85 km/h. Możliwe jest także wystąpienie gradu.

Alerty przed burzami będą obowiązywać maksymalnie do godzin porannych w niedzielę.

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydano dla części woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego. Tu średnia prędkość wiatru może wynieść do 70 km/h lub w porywach do 85 km/h.

Alerty przed silnym wiatrem będą obowiązywać do godz. 11 w sobotę.

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Załamanie pogody. Ponad 1150 interwencji straży pożarnej

Już ostatniej doby przechodzący front atmosferyczny doprowadził do licznych szkód. W całym kraju strażacy interweniowali 1153 razy. Jak przekazał st. kpt. Wojciech Gralec, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, najczęściej strażacy byli wzywani w województwach wielkopolskim, gdzie odnotowano ok. 300 interwencji, lubuskim - 170, zachodniopomorskim - 162 i dolnośląskim - 124.

W sobotę do godz. 6.30 było 66 takich zdarzeń. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

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Pogoda na sobotę. Przelotne opady deszczu i burze

W sobotę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu. W północnej połowie kraju lokalnie burze. Wysokość opadów miejscami od 10 mm do 20 mm.

Temperatura maksymalna od 16 st. C, 17 st. C na północy, około 20 st. C w centrum do 23 st. C na południu kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem nad morzem silny i bardzo silny od 40 km/h do 55 km/h, zachodni, na południu kraju w porywach do 65 km/h, na pozostałym obszarze do 75 km/h, a na wybrzeżu do 85 km/h. W Tatrach porywy do 80 km/h, w Sudetach do 90 km/h.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, na północy kraju lokalnie burze. Wysokość opadów na północy miejscami od 15 mm do 20 mm, na Warmii i Mazurach lokalnie około 30 mm. Temperatura minimalna od 10 st. C do 14 st. C, w kotlinach górskich około 8 st. C.

Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, na wybrzeżu dość silny i silny, od 30 km/h do 40 km/h i w porywach do 85 km/h, zachodni. W Tatrach porywy do 80 km/h, w Sudetach do 90 km/h.

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W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i postępującymi od południowego zachodu rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, a na północy możliwe także burze, bez opadów jedynie na południowym zachodzie kraju. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm.

Temperatura maksymalna od 17 st. C do 20 st. C, chłodniej na Pogórzu Karpackim, od 13 st. C do 16 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, północno-zachodni i zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 70 km/h.



