Zakwitł najbardziej śmierdzący kwiat świata. Niezwykły spektakl w Warszawie

Rozchylanie liścia podkwiatostanowego dziwidła olbrzymiego rozpoczęło się około godz. 21 w poniedziałek - poinformował Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego . Po godz. 1:30 we wtorek liść znajdującego się w uniwersyteckich szklarniach kwiatu okazale rozchylił się.

Według Ogrodu od rozpoczęcia do momentu pełnego rozkwitu roślina potrzebowała podczas poprzedniego kwitnienia w 2021 r. około 8 godzin . Wówczas przez 4-6 godzin spatha, czyli liść, był otwarty - przypomniał Ogród we wpisie na Facebooku. Botanicy zaznaczyli, że teraz roślina jest starsza, silniejsza i dużo większa, dlatego nie wiadomo, jak szybko będzie kwitła .

"Brama Ogrodu będzie otwarta do godziny 22 . Jeśli będzie taka potrzeba nawet i dłużej, ale o tym zadecydujemy na miejscu" - czytamy we wpisie na Facebooku.

Dziwidło olbrzymie (Amorphophallus titanum) należy do rodziny obrazkowatych - Araceae - i pochodzi z lasów równikowych Sumatry. Wytwarza kwiatostan mogący osiągać trzy metry wysokości i ponad 1,5 metra szerokości . Kwiatostan i liść wyrastają z ukrytej pod ziemią bulwy ważącej nawet kilkadziesiąt kilogramów . Kwiatostan otwarty jest tylko przez dwa dni, dlatego jego zapach rozchodzi się na duże odległości, aby przywabić możliwie najwięcej zapylaczy.

Wyjaśnił, że cechą charakterystyczną tej rośliny jest m.in. to, że jej kwiatostan wydziela dość specyficzny zapach, którego natężenie zmienia się dobowo. Stopniowo wzrasta od późnego wieczora do północy, kiedy to jej zapylacze, jak chrząszcze padlinożerne i muchówki, osiągają szczyt aktywności, a następnie słabnie.