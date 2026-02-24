W skrócie Premier Donald Tusk podczas wizyty w Hucie Stalowa Wola użył określenia "zakute łby" w odniesieniu do osób sprzeciwiających się przekazaniu środków na hutę.

Donald Tusk wyjaśnił, że słowa te odnoszą się do tych, którzy blokują pieniądze dla Polski z powodu braku kompetencji lub w interesie obcych państw.

Rzecznik rządu Adam Szłapka bronił premiera. W tle trwa spór o ustawę wdrażającą program SAFE i środki dla zbrojeniówki.

Premier Donald Tusk opublikował w poniedziałek nagranie wizyty w Hucie Stalowa Wola, gdzie produkowane są maszyny i uzbrojenie dla wojska.

- Nazwozili tu "partyjniaków", podnosili wrzask, protestowali przeciwko wielkim pieniądzom, jakie mają trafić do tej huty, podobnie jak do innych zakładów pracy przemysłu zbrojeniowego w Polsce. Ten krzyk to, że pieniądze dla Niemców - mówił szef rządu.

- Postaram się to wytłumaczyć najprościej, jak potrafię. Patrzcie mi na usta. 20 miliardów tylko dla tej Huty Stalowa Wola, Podkarpacie, Polska. Dotarło, zakute łby? - dodał Tusk.

Donald Tusk tłumaczy się z "zakutych łbów". "Nazwałbym mocniej"

"Termin 'zakute łby' dotyczył tych, którzy chcą zablokować pieniądze dla Polski z powodu braku kompetencji lub zwykłej głupoty" - napisał premier na platformie X we wtorek. "Tych, którzy robią to w politycznym lub finansowym interesie obcych państw, nazwałbym zdecydowanie mocniej" - wyznał.

Tusk odniósł się w ten sposób do niektórych komentarzy, jakie pojawiły się w odniesieniu do jego nagrania.

W odpowiedzi na użycie przez szefa rządu pejoratywnego określenia poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek napisał: "Co by nie mówić - jest pan jednak premierem RP, a od urzędu tej rangi należałoby oczekiwać większej kultury i kindersztuby. Smutny obrazek". Oburzenie wyrazili też m.in. politycy PiS Mateusz Morawiecki, Sebastian Kaleta i Marcin Horała.

Rzecznik rządu stanął w obronie premiera

We wtorkowej rozmowie w Radiowej Trójce rzecznik rządu Adam Szłapka, pytany o słowa premiera, przyznał, że jest to ostry język, choć - jak zauważył - Prawo i Sprawiedliwość też takiego języka używa.

- Politycy PiS uruchomili się bardzo aktywnie, by sabotować gigantyczny program modernizacji polskiej armii, wsparcia naszego bezpieczeństwa i zbudowania w Polsce mocy wytwórczych przemysłu zbrojeniowego - powiedział Szłapka.

Natomiast europoseł PiS Waldemar Buda przekazał na X, że skierował wniosek do Komisji Etyki Poselskiej o ukaranie premiera.

Program SAFE. Spór o pieniądze dla Polski

W poniedziałek na konferencji w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba-Lipa premier przypomniał, że Huta Stalowa Wola może liczyć na 20 mld zł z programu SAFE. Jak stwierdził, przeciwnicy programu SAFE "działają przeciwko polskiemu interesowi" i bezpieczeństwu kraju.

- Przestańcie robić sobie i ludziom wodę z mózgu. To są pieniądze, które mają służyć w polskiej obronności, polskiemu przemysłowi - powiedział, zwracając się do PiS.

Do prezydenta Karola Nawrockiego zwrócił się natomiast w ten sposób: - Podpisuj (ustawę wdrażającą program SAFE - red.), nie ma co tutaj zwlekać i dyskutować, bo od tego zależy los przyszłości bezpiecznej Polski i dziesiątek, i setek firm w kraju - powiedział szef rządu. Otoczenie prezydenta zgłasza wątpliwości do kształtu tej ustawy.

W tym tygodniu Sejm zajmie się poprawkami Senatu do ustawy dotyczącej wdrożenia programu SAFE, a następnie trafi ona do prezydenta.

