Spis treści: 01 Otwarcie sklepów w sylwestra a przepisy

02 Które sklepy będą otwarte w sylwestra do 18?

03 Gdzie 31 grudnia zrobisz zakupy do 19?

04 W jednym sklepie zakupy zrobisz aż do 21. W którym?

05 Czy 31 grudnia będą otwarte Żabki? Boże Narodzenie 2022 Przykre niespodzianki dla mieszkańców. Duże miasta masowo rezygnują z imprez sylwestrowych

Otwarcie sklepów w sylwestra a przepisy

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni nakłada na przedsiębiorców ograniczenie prowadzenia działalności w takie dni jak 24 grudnia czy sobota bezpośrednio poprzedzająca niedzielę wielkanocną. Czy podobne ograniczenia dotyczą sylwestra? Odpowiedź brzmi: nie. W wymienionej wyżej ustawie nie zostały zawarte żadne ograniczenia dotyczące godzin otwarcia sklepów w ostatni dzień roku. Jednak większość sieci handlowych skraca w sylwestra godziny pracy.

Które sklepy będą otwarte w sylwestra do 18?

Najszybciej swoje drzwi zamknie Aldi, Auchan, Carrefour, E.Leclerc, Kaufland i Netto. W tych sieciach handlowych zakupy 31 grudnia będzie można zrobić jedynie do godziny 18:00. Większość z tych sklepów jest na co dzień otwarta do 22:00, więc skrócenie czasu pracy o 4 godziny może być zauważalne dla niektórych klientów. Warto zakupy sylwestrowe zrobić w tych sieciach handlowych odpowiednio wcześniej.

Reklama

Gdzie 31 grudnia zrobisz zakupy do 19?

O godzinę dłużej, bo do 19:00, będą otwarte najczęściej wybierane przez Polaków sklepy, czyli Biedronka i Lidl. Obie sieci będą w sylwestra otwarte od 6 rano, więc klienci będą mieli 13 godzin na zrobienie zakupów przed zabawą sylwestrową.

W jednym sklepie zakupy zrobisz aż do 21. W którym?

Jednym z dłużej otwartych sklepów 31 grudnia 2022 roku będą placówki sieci Dino. W obiektach z charakterystycznym czerwonym napisem i zieloną kropką zakupy będzie można zrobić aż do godziny 21:00. Jak informuje sieć handlowa na swojej stronie, wybrane markety mogą być otwarte w godzinach krótszych niż standardowe. Jeśli chcemy zrobić późne sylwestrowe zakupy w Dino, to warto wcześniej sprawdzić dokładne godziny otwarcia placówki, do której chcemy się udać.

Czy 31 grudnia będą otwarte Żabki?

W przypadku sklepów pod szyldem Żabka sytuacja z godzinami pracy placówek w sylwestra wygląda trochę inaczej. Wynika to przede wszystkim z faktu, że są one prowadzone w formie franczyzy, więc przedsiębiorca może sam decydować o zamknięciu sklepu 31 grudnia. Standardowo Żabki powinny być otwarte do 23:00. Planując zakupy w Żabce w sylwestra, należy sprawdzić wcześniej godziny otwarcia sklepu, by nie doszło do sytuacji, gdy będzie już zamknięte.