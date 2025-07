Cholera w Polsce. Co to za choroba?

Dopiero w 1883 roku niemiecki mikrobiolog Robert Koch zidentyfikował przecinkowca cholery jako bezpośrednią przyczynę zakażeń, co otworzyło drogę do rozwoju skutecznych metod profilaktyki i leczenia .

Szczególnie wysoką śmiertelność notowano w przeludnionych i ubogich dzielnicach miejskich , pozbawionych kanalizacji i dostępu do czystej wody. W niektórych ogniskach śmierć ponosiła nawet połowa zakażonych. Dopiero rozwój infrastruktury wodociągowej , poprawa warunków mieszkaniowych i zrozumienie znaczenia higieny doprowadziły do ograniczenia skali zarażeń.

Zakażenie Vibrio cholerae prowadzi do gwałtownej reakcji organizmu. Bakteria wydziela toksynę, która zaburza funkcjonowanie jelita cienkiego, powodując nadmierne przenikanie wody i elektrolitów do jego światła. W efekcie chory może tracić nawet litr płynów na godzinę, co w krótkim czasie prowadzi do ciężkiego odwodnienia, zaburzeń rytmu serca i niewydolności nerek. W skrajnych przypadkach może dojść do śmierci w ciągu kilkunastu godzin od wystąpienia objawów.