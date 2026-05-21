W skrócie Minister Radosław Sikorski wystąpił do MSWiA o wprowadzenie zakazu wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra Itamara Ben Gwira.

Polscy uczestnicy misji humanitarnej do Strefy Gazy zostali zatrzymani w Izraelu, ale odzyskali już wolność i mają jeszcze tego samego dnia udać się do Turcji.

MSZ wyraziło sprzeciw wobec zachowania izraelskiego ministra.

Wewiór chwilę po godz. 12 przekazał, że zakończyło się spotkanie z chargé d'affaires Izraela. - Usłyszał naszą bardzo wyraźną opinię na temat tego, co ostatnio widzieliśmy również internecie na nagraniach. Nasze oburzenie takim zachowaniem - mówił odnosząc się do tego, co zrobił izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben Gwir.

- Szef MSZ Radosław Sikorski podjął decyzję, aby zwrócić się do MSWiA z wnioskiem, żeby Itamar Ben Gwir miał zakaz wjazdu na terytorium Polski w związku ze swoimi działaniami - przekazał rzecznik resortu.

Wewiór wyjaśnił, że rozmowa z chargé d'affaires Izraela była bardzo krótka - trwała 10-15 minut. - Decyzja z którą minister zwrócił się do MSWiA jest idealnym sygnałem, jak konkretna była ta rozmowa - powiedział.

- Strona izraelska przyjęła do wiadomości nasze oburzenie. (...) Słowa przeprosin nie padły na tym spotkaniu, a naszym zdaniem powinny paść - dodał rzecznik.

Maciej Wewiór zapewnił, że przedstawiciele służby konsularnej "od początku byli w miejscach, gdzie mieli trafić nasi obywatele". Podkreślił, że cały czas trwały prace nad uwolnieniem Polaków. - Jeszcze dzisiaj opuszczą Izrael - obwieścił.

Uściślił, że chodzi o trzyosobową polską delegację, w której dwie osoby mają polskie obywatelstwo.- Już opuścili więzienie, w którym przebywali. Są w drodze na lotnisko. Jeszcze dziś powinni trafić do Turcji - dodał.

Rzecznik MSZ wyjaśnił, że w sprawie uwolnienia aktywistów polska dyplomacja współpracowała z partnerami z innych państw, których obywatele byli na pokładach flotylli.

Reakcja szefa MSZ nastąpiła w odpowiedzi na nagranie opublikowane w środę przez izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben Gwira.

Wideo ukazuje zatrzymanych aktywistów klęczących na ziemi ze związanymi rękami - w tym samym czasie minister macha izraelską flagą i krzyczy: "Witamy w Izraelu, to my tu rządzimy".

"Polska stanowczo potępia postępowanie przedstawicieli władz Izraela wobec zatrzymanych przez armię izraelską aktywistów Global Sumud Flotilla, wśród których znajdują się polscy obywatele" - czytamy we spisie Sikorskiego zamieszczonym na platformie X.

"Domagamy się natychmiastowego uwolnienia polskich obywateli i traktowania ich w sposób zgodny z międzynarodowymi standardami" - dodał wicepremier.

Sikorski przyznał, że ministerstwo odradzało Polakom wyjazdy do Izraela i Palestyny, jednak, jak dodał, to "nie oznacza, że akceptujemy naruszanie ich praw i ich godności".

"Nasi konsulowie, działając wspólnie ze służbami konsularnymi państw, których przedstawiciele również byli na pokładach przechwyconych przez siły izraelskie łodzi, są na miejscu" - przekazał minister.

MSZ oczekuje od władz Izraela "jak najszybszego wydania zgody na spotkania z zatrzymanymi".

Sikorski skomentował opublikowane przez Ben Gwira nagranie również w środę. "Nie wolno wam w ten sposób traktować obywateli polskich, którzy nie popełnili żadnego przestępstwa" - napisał. Dodał, że "w demokratycznym świecie nie znęcamy się nad osobami w areszcie i nie cieszymy się z ich obecności".

Globalna Flotylla Sumud łączy aktywistów działających na rzecz wsparcia Strefy Gazy, całkowicie zablokowanej przez Izrael. Sytuacja humanitarna w Gazie jest katastrofalna. W wyniku izraelskich działań wojennych zginęły tam dziesiątki tysięcy Palestyńczyków.

Grupa jednostek wyruszyła w ubiegłym tygodniu z Turcji, a celem organizatorów było przełamanie blokady i stworzenie korytarza humanitarnego. Z informacji przekazanych przez Flotyllę wynika, że wszystkie jednostki zostały zatrzymane, a na ich pokładzie znajdowało się 428 osób.





