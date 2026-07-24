- Pierwszą z podpisanych przede mnie ustaw jest nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, nazywana ustawą łańcuchową. Ta decyzja ma znaczenie szczególne, bo pokazuje, że presja prezydenckiego weta ma sens - oświadczył prezydent.

Ustawa łańcuchowa. Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt

Nawrocki stwierdził, że poprzednia decyzja o odmowie podpisania tej ustawy zmusiła rządzących do cięższej pracy. - To doprowadziło do stworzenia prawa rozsądniejszego, skuteczniejszego i bliższego codziennemu życiu obywateli - o to mi chodziło. Został osiągnięty zamierzony cel - tłumaczył.

Prezydent podkreślił, że tzw. ustawa łańcuchowa "to ważny projekt". - Cieszę się, że dziś, po fundamentalnych zmianach mogę go podpisać - stwierdził.

Tłumaczył, że pierwotna wersja, którą zawetował była "źle przygotowana, przeregulowana i nakładała na ludzi obowiązki, których wielu obywateli nie było w stanie spełnić". Podkreślił, że w ramach wcześniej proponowanych zasad, koszty przygotowania odpowiednich kojców byłyby zbyt wysokie.

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