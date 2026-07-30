Zakaz telefonów w szkołach i przedszkolach. Jest decyzja prezydenta

W skrócie Prezydent Karol Nawrocki zatwierdził zmiany prawne, które wprowadzają zakaz korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach od 1 września 2026 roku.

Nowelizacja przewiduje wyjątki od zakazu, m.in. w sytuacjach wymagających pilnego kontaktu lub w przypadku szczególnych potrzeb zdrowotnych dzieci.

Podpisano również nowelizację Kodeksu Pracy obejmującą uproszczenie definicji mobbingu, podniesienie minimalnego zadośćuczynienia oraz określenie reguł i procedur przeciwdziałania mobbingowi.

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Zgodnie z nowelizacją uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających komunikację, nagrywanie dźwięku lub obrazu.

Zakaz ma obowiązywać podczas lekcji, przerw i innych zajęć odbywających się w placówce.

Zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach i przedszkolach. Prezydent podpisał ustawę

Przepis obejmuje też zajęcia edukacyjne organizowane poza szkołą, np. lekcje wychowania fizycznego prowadzone na zewnętrznych obiektach sportowych.

Zakazane będzie także wnoszenie i korzystanie z urządzeń elektronicznych przez dzieci podczas ich pobytu na terenie przedszkola, szkoły, w której zorganizowano oddział przedszkolny, oraz innej formy wychowania przedszkolnego, w związku z realizacją zajęć nauczania, wychowania i opieki.

Zapis ten dotyczy również zajęć organizowanych poza terenem tych placówek.

Szkoły będą mogły tworzyć specjalne miejsca do przechowywania urządzeń. Mają one być zorganizowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo przechowywania oraz ochronę prawa ucznia do prywatności, w szczególności w zakresie uniemożliwienia przeglądania zawartości przez osoby nieuprawnione. Szczegółowe zasady będzie mógł określić dyrektor szkoły.

W przypadku nieprzestrzegania przepisów przez ucznia szkoła będzie mogła stosować działania wychowawcze lub kary przewidziane w statucie placówki. Naruszenie zasad będzie mogło wpłynąć na ocenę zachowania ucznia.

Będą wyjątki od zakazu. Dotyczą nadzwyczajnych przypadków

Od zakazu będą wyjątki: gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne uczniom do realizacji zajęć lub sprawdzenia wiedzy, gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami lub gdy wystąpi bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia.

Możliwe będzie także korzystanie przez ucznia z urządzenia elektronicznego za zgodą dyrektora, jeżeli jest to uzasadnione chorobą, niepełnosprawnością lub innymi szczególnymi potrzebami wymagającymi korzystania ze sprzętu specjalistycznego lub aplikacji mobilnej służącej monitorowaniu stanu zdrowia.

Wyjątek ten będzie dotyczyć też przedszkolaków.

W szkołach ponadpodstawowych, np. liceach czy technikach oraz w szkołach dla dorosłych, nie będzie ustawowego zakazu używania komórek, ale każda szkoła będzie musiała określić w swoim statucie zasady korzystania z nich albo zdecydować o zakazie.

Zakaz nie będzie obowiązywał podczas wycieczek szkolnych i pobytu w internacie (gdzie decyzję o warunkach korzystania przeniesiono na poziom statutu) i podczas korzystania z infrastruktury przedszkola lub szkoły (np. sportowej, którą szkoła udostępnia mieszkańcom) - poza godzinami zajęć.

Nawrocki podpisał nowelizację Kodeksu Pracy

Również w czwartek prezydent podpisał nowelizację Kodeksu Pracy, która zakłada uproszczenie definicji mobbingu, podwyższenie najniższego zadośćuczynienia za jego stosowanie oraz zobowiązanie pracodawców do określenia reguł, procedur i częstotliwości przeciwdziałania mobbingowi.

Pracodawcy będą zobowiązani do określenia reguł, procedur i częstotliwości przeciwdziałania mobbingowi w regulaminie pracy lub obwieszczeniu, a także do prowadzenia działań profilaktycznych, reagowania na zgłoszenia i realnego wsparcia osób doświadczających przemocy.

Ponadto pracodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności cywilnej, jeżeli firma skutecznie realizowała swoje obowiązki prewencyjne, a mobbing nie pochodził od przełożonego. W takich sytuacjach pracownik będzie mógł jednak dochodzić zadośćuczynienia bezpośrednio od sprawcy.

W noweli doprecyzowano również przepisy dotyczące dyskryminacji. Zgodnie z propozycją jej przejawem będą również sytuacje, w których pracownik z jednej lub z kilku przyczyn określonych w ustawie był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.

Do przejawów dyskryminacji należeć będzie każde działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady, a także każde niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.





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