Zakaz telefonów w szkołach i przedszkolach. Jest decyzja prezydenta

Paweł Basiak
Mateusz Balcerek

Oprac.: Paweł Basiak, Mateusz Balcerek

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację, która zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach. Zakaz będzie obowiązywał od 1 września 2026 r.

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Prezydent podpisał ustawę o zakazie używaniu smartfonów w szkołach i przedszkolachPexels/LUXXCREATIVE.COMmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Prezydent Karol Nawrocki zatwierdził zmiany prawne, które wprowadzają zakaz korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach od 1 września 2026 roku.
  • Nowelizacja przewiduje wyjątki od zakazu, m.in. w sytuacjach wymagających pilnego kontaktu lub w przypadku szczególnych potrzeb zdrowotnych dzieci.
  • Podpisano również nowelizację Kodeksu Pracy obejmującą uproszczenie definicji mobbingu, podniesienie minimalnego zadośćuczynienia oraz określenie reguł i procedur przeciwdziałania mobbingowi.
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Zgodnie z nowelizacją uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających komunikację, nagrywanie dźwięku lub obrazu.

Zakaz ma obowiązywać podczas lekcji, przerw i innych zajęć odbywających się w placówce.

Zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach i przedszkolach. Prezydent podpisał ustawę

Przepis obejmuje też zajęcia edukacyjne organizowane poza szkołą, np. lekcje wychowania fizycznego prowadzone na zewnętrznych obiektach sportowych.

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Zakazane będzie także wnoszenie i korzystanie z urządzeń elektronicznych przez dzieci podczas ich pobytu na terenie przedszkola, szkoły, w której zorganizowano oddział przedszkolny, oraz innej formy wychowania przedszkolnego, w związku z realizacją zajęć nauczania, wychowania i opieki.

Zapis ten dotyczy również zajęć organizowanych poza terenem tych placówek.

Szkoły będą mogły tworzyć specjalne miejsca do przechowywania urządzeń. Mają one być zorganizowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo przechowywania oraz ochronę prawa ucznia do prywatności, w szczególności w zakresie uniemożliwienia przeglądania zawartości przez osoby nieuprawnione. Szczegółowe zasady będzie mógł określić dyrektor szkoły.

W przypadku nieprzestrzegania przepisów przez ucznia szkoła będzie mogła stosować działania wychowawcze lub kary przewidziane w statucie placówki. Naruszenie zasad będzie mogło wpłynąć na ocenę zachowania ucznia.

Będą wyjątki od zakazu. Dotyczą nadzwyczajnych przypadków

Od zakazu będą wyjątki: gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne uczniom do realizacji zajęć lub sprawdzenia wiedzy, gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami lub gdy wystąpi bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia.

Możliwe będzie także korzystanie przez ucznia z urządzenia elektronicznego za zgodą dyrektora, jeżeli jest to uzasadnione chorobą, niepełnosprawnością lub innymi szczególnymi potrzebami wymagającymi korzystania ze sprzętu specjalistycznego lub aplikacji mobilnej służącej monitorowaniu stanu zdrowia.

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Wyjątek ten będzie dotyczyć też przedszkolaków.

W szkołach ponadpodstawowych, np. liceach czy technikach oraz w szkołach dla dorosłych, nie będzie ustawowego zakazu używania komórek, ale każda szkoła będzie musiała określić w swoim statucie zasady korzystania z nich albo zdecydować o zakazie.

Zakaz nie będzie obowiązywał podczas wycieczek szkolnych i pobytu w internacie (gdzie decyzję o warunkach korzystania przeniesiono na poziom statutu) i podczas korzystania z infrastruktury przedszkola lub szkoły (np. sportowej, którą szkoła udostępnia mieszkańcom) - poza godzinami zajęć.

Nawrocki podpisał nowelizację Kodeksu Pracy

Również w czwartek prezydent podpisał nowelizację Kodeksu Pracy, która zakłada uproszczenie definicji mobbingu, podwyższenie najniższego zadośćuczynienia za jego stosowanie oraz zobowiązanie pracodawców do określenia reguł, procedur i częstotliwości przeciwdziałania mobbingowi.

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Pracodawcy będą zobowiązani do określenia reguł, procedur i częstotliwości przeciwdziałania mobbingowi w regulaminie pracy lub obwieszczeniu, a także do prowadzenia działań profilaktycznych, reagowania na zgłoszenia i realnego wsparcia osób doświadczających przemocy.

Ponadto pracodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności cywilnej, jeżeli firma skutecznie realizowała swoje obowiązki prewencyjne, a mobbing nie pochodził od przełożonego. W takich sytuacjach pracownik będzie mógł jednak dochodzić zadośćuczynienia bezpośrednio od sprawcy.

W noweli doprecyzowano również przepisy dotyczące dyskryminacji. Zgodnie z propozycją jej przejawem będą również sytuacje, w których pracownik z jednej lub z kilku przyczyn określonych w ustawie był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.

Do przejawów dyskryminacji należeć będzie każde działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady, a także każde niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.

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