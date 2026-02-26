W skrócie W sondażu IBRiS dla Radia ZET 77 proc. respondentów poparło wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia.

Najwięcej zwolenników zakazu odnotowano wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej i byłej Trzeciej Drogi, najmniej wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości.

Wprowadzenie zakazu ma poparcie wyraźnej większości wyborców wszystkich partii, a temat zyskuje rozgłos po podobnych działaniach w Australii i planach w Słowenii oraz Hiszpanii.

W najnowszym sondażu, przeprowadzonym przez Instytut Badań Społecznych i Rynkowych IBRiS na zlecenie Radia ZET, respondenci zostali zapytani, czy należy w Polsce wprowadzić zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia.

Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci. Polacy zdecydowanie

Jak się okazuje, tego typu ograniczenie ma w Polsce wielu zwolenników. 45,7 proc. badanych wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a kolejne 31,3 proc. wskazało "raczej tak".

Oznacza to, że łącznie wprowadzenie zakazu popiera 77 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest zdecydowanie mniej respondentów - 6 proc. wybrało opcję "zdecydowanie nie", 5,4 proc. "raczej nie" (łącznie 11,4 proc.).

Więcej niż przeciwników zakazu jest osób, które nie są przekonane do argumentów żadnej ze stron - 11,6 proc. Wprowadzenie ograniczenia to kwestia wyrastająca poza podziały partyjne - inicjatywę popiera wyraźna większość wyborców wszystkich partii.

Najmniej zwolenników zakaz ma wśród osób głosujących na Prawo i Sprawiedliwość, jednak nawet w tej grupie 67 proc. respondentów popiera ten projekt (15 proc. jest przeciwko).

Zakaz social mediów. Wyraźne poparcie wśród wyborców wszystkich partii

Na kolejnych miejscach pod tym względem znajdują się wyborcy Lewicy (70 proc. na "tak", 9 proc. na "nie") i Konfederacji (75 proc. na "tak", 20 proc. na "nie"). Najwięcej zwolenników zakaz ma natomiast wśród osób popierającychKoalicję Obywatelską - 87 proc. go popiera, przeciwko jest 8 proc.

Duże poparcie inicjatywa odnotowuje także pośród osób, które w ostatnich wyborach wybrały nieistniejącą już Trzecią Drogę - 85 proc. wyborców jest na "tak", 13 proc. na "nie". Zakaz popiera nieco więcej kobiet niż mężczyzn - 83 proc. pań i 70 proc. panów.

Ogólnoświatowa dyskusja na temat wprowadzenia zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci wybuchła po tym, jak tego typu zakaz wprowadziła w ostatnich tygodniach Australia. Kolejne państwa, m.in. Słowenia i Hiszpania, zapowiadają własne przepisy dotyczące tej kwestii. Temat jest też obecny na polskiej scenie politycznej.

Ogólnopolski sondaż dla Radia ZET został zrealizowany przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), w dniach 13-14 lutego 2026 r., na próbie 1068 osób.

