Zakaz na terenie Sejmu. Pierwsza decyzja nowego marszałka

W skrócie Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wprowadził zakaz sprzedaży alkoholu na terenie Sejmu, który wejdzie w życie 24 listopada 2025 roku.

Włodzimierz Czarzasty zapowiedział też zmiany w rozliczaniu tzw. kilometrówek, które mają obowiązywać od 2026 roku po konsultacjach z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych.

Lewica podkreśla, że nowe regulacje to krok w stronę większej transparentności i przykład dla społeczeństwa.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podjął decyzję, że na terenie Sejmu nie będzie sprzedawany alkohol.

- Chciałem przeczytać zarządzenie nr 7 marszałka Sejmu z 19 listopada w sprawie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w budynkach i na terenach pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu - oświadczył.

Zakaz alkoholu w Sejmie. Włodzimierz Czarzasty ogłosił decyzję

Po odczytaniu zapisu z regulaminu, Czarzasty podpisał w obecności dziennikarzy to zarządzenie. - Wejdzie ono w życie 24 listopada 2025 roku - dodał.

Jak tłumaczył marszałek, decyzja nie może obowiązywać "od dziś" (tj. od środy - 19 listopada) ponieważ, "należy zarządzić tymi zasobami, które są w restauracji Sejmu".

- Trudno jest informować społeczeństwo o konieczności zakazu sprzedaży na stacjach benzynowych, konieczności zakazu sprzedaży alkoholu w nocy, nie dając przykładu ze strony Sejmu, czyli od strony tych osób, które takie prawo będą uchwalały - wskazał.

Decyzja marszałka Sejmu ws. kilometrówek. "Zostanie powołany zespół"

Decyzja ws. sprzedaży alkoholu to nie jedyne ogłoszenie marszałka Sejmu podczas konferencji prasowej. Włodzimierz Czarzasty zapowiedział również działania ws. tzw. kilometrówek. Zmiany w sposobie rozliczania mają wejść w życie z początkiem roku 2026.

- Zarządzenie zostało przygotowane, zostanie w najbliższym czasie podpisane i będzie obowiązywało od 1 stycznia 2026 roku - zapowiedział w środę Włodzimierz Czarzasty.

Marszałek dodał jednak, że zarządzenie to "dotyczy wszystkich posłów, więc musi zostać z nimi wcześniej przedyskutowane".

- Zostanie powołany zespół, do którego zaprosimy z każdego klubu i koła parlamentarnego po jednym przedstawicielu. Po tych konsultacjach podpiszę to zarządzenie i wprowadzę nowe zasady funkcjonowania kilometrówek od 1 stycznia. Decyzja jest ostateczna - wytłumaczył.

- Nie zgadzam się na to, by cokolwiek było w ocenie społeczeństwa nieprzejrzyste. Nie może być takiej sytuacji, ze wydajemy ponad trzy tysiące złotych miesięcznie, a ludzie mają pytania, na co te pieniądze zostały przeznaczone - mówił marszałek Sejmu.

Lewica reaguje na decyzje Czarzastego. "Robimy porządek"

"Sejm ma być miejscem, które daje przykład - nie miejscem przywilejów. Dlatego czas uporządkować to, co od lat było zamiatane pod dywan!" - czytamy na platformie X Lewicy.

Wpis pojawił się tuz po ogłoszeniu decyzji ws. zakazu sprzedaży alkoholu na terenie Sejmu oraz kilometrówek.

"Złożyliśmy ustawę #StopAlkoLobby, która ma ograniczyć nocną sprzedaż alkoholu, chore promocje i sprzedaż alkoholu na stacjach benzynowych. Dziś likwidujemy alkohol w Sejmie. Zarządzenie jest już podpisane, decyzja wchodzi w życie od poniedziałku - bo w miejscu pracy nie powinien być spożywany alkohol" - czytamy.

"Robimy porządek z kilometrówkami. Zero kombinowania. Tu nie ma drogi na skróty. Każdy kilometr ma być przejechany uczciwie - bo transparentność to nie hasło, to obowiązek wobec obywateli i obywatelek" - opisuje Lewica.

