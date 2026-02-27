Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci. MEN przedstawiło projekt

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło założenia ustawy dotyczące ograniczenia dostępności do mediów społecznościowych dla dzieci i młodzieży. - Należy działać mocno i zdecydowanie w obronie młodych osób - mówiła szefowa resortu Barbara Nowacka. Z ostatniego sondażu wynika, że większość Polaków popiera wprowadzenie takowego zakazu.

Dwie kobiety stojące na tle niebieskiego ekranu z logotypem Sejmu, ubrane w formalne stroje, jedna z nich trzyma dokument z napisem Koalicja Obywatelska
Minister edukacji Barbara Nowacka (L) i posłanka KO Monika Rosa (P) podczas konferencji prasowej dot. prezentacji założeń ograniczenia dostępności mediów społecznościowych dla dzieci i młodzieżyPaweł SupernakPAP

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło projekt ustawy ograniczający dostęp dzieci do mediów społecznościowych od 2027 roku.
  • Weryfikacja wieku dzieci ma odbywać się przez Europejski Portal Tożsamości Cyfrowej, a nadzór nad przestrzeganiem zakazu miałby sprawować Koordynator Usług Cyfrowych.
  • Sondaż IBRiS na zlecenie Radia ZET wskazuje, że 77 proc. Polaków popiera wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci.
- Chyba wszyscy widzimy jak wiele zła sprowadza na dzieci nieograniczony dostęp do mediów społecznościowych i telefonów komórkowych. Faktem jest narażenie ich na alienację, rosnąca depresja, agresja, przemoc, zagrożenia ze strony cyberterroryzmu i to jest codzienność każdego polskiego dziecka - stwierdziła podczas konferencji prasowej minister edukacji narodowej Barbara Nowacka.

- Należy działać mocno i zdecydowanie w obronie dzieciaków, młodych osób, ich zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa - dodała.

Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci. MEN przedstawia projekt

Jak poinformowała Nowacka, zakaz korzystania z mediów społecznościowych dotyczyłby dzieci poniżej 15. roku życia i miałby wejść w życie od początku 2027 roku.

Przedstawiając projekt ustawy posłanka Monika Rosa przekazała z kolei, że weryfikacja wieku dzieci miałaby następować poprzez Europejski Portal Tożsamości Cyfrowej, który ma zostać wprowadzony w grudniu. Nadzór nad przestrzeganiem zakazu miałby sprawować Koordynator Usług Cyfrowych.

    - Chcemy, żeby on działał w ramach DSA (Aktu o usługach cyfrowych - red.) i nakładał kary przewidziane przez DSA - to jest nawet do 6 proc. obrotów firmy - powiedziała.

    - W tej ustawie nie chodzi o zakazy, ale o odpowiedzialność wielkich platform cyfrowych, które na nieszczęściu naszych dzieci zarabiają ogromne pieniądze i to one muszą wziąć odpowiedzialność za swoje czyny i zaniechania. Media cyfrowe nie są bezpiecznym światem dla naszych dzieci - zaznaczyła.

    Akt o usługach cyfrowych zawetowany przez prezydenta

    W niedawnej rozmowie z Interią dr Konrad Ciesiołkiewicz z Uczelni Korczaka, specjalista w zakresie edukacji medialnej twierdził, że w Polsce wprowadzenie rozwiązań podobnych jak w Australii, która niedawno jako pierwsza na świecie wprowadziła zakaz korzystania przez dzieci z mediów społecznościowych, może być utrudnione z uwagi na brak odpowiednich narzędzi.

    - Australia ma swojego regulatora, który odpowiada za weryfikację i będzie regularnie audytował platformy cyfrowe. W polskich warunkach my nie mamy takiego narzędzia. Pewien mechanizm skargowy, który dawał narzędzia polskiemu regulatorowi, wprowadzał akt o usługach cyfrowych. Ustawa jednak została zawetowana przez prezydenta - wskazał ekspert.

      Ustawa wprowadzająca Akt o usługach Cyfrowych została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego na początku stycznia. Według niego zawierała ona "rozwiązania absurdalne", które miały - jego zdaniem - oddać kontrolę nad treściami w internecie "urzędnikom podległym rządowi".

      Prezydent twierdził też, że ochrona dzieci w internecie miała stać się dla kolacji rządzącej "cynicznym parawanem, za którym rząd Donalda Tuska ukrył kontrolę swobody wypowiedzi".

      Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci i młodzieży. Polacy "za"

      Jako pierwsza zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież wprowadziła Australia. Wprowadzenie własnych przepisów w tej sprawie zapowiedziały następnie kolejne państwa w tym m.in. Słowenia czy Hiszpania.

      Polskie przepisy również mają być wzorowane na tych wprowadzonych w Australii. Jak informowała ostatnio Interia, australijskie przepisy obecnie nie do końca jednak działają, a wielu nastolatków, którzy nie powinni mieć dostępu do mediów społecznościowych, nadal go ma i swobodnie z nich korzysta.

      Wprowadzenie zakazu jest popierane przez większość Polaków, niezależnie od preferencji partyjnych - wynika z ostatniego sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Społecznych i Rynkowych IBRiS na zlecenie Radia ZET. Zakaz popiera 77 proc. badanych, natomiast sprzeciwia się mu 11,4 proc. 

