W skrócie Rząd przyjął projekt ustawy, która przewiduje zakaz używania telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych/

Zakaz korzystania ze smartfonów będzie obowiązywać we wszystkich szkołach podstawowych od 1 września 2026 roku/

Przyjęto ponadto projekty ustaw umożliwiające szybsze usuwanie nielegalnych treści z internetu oraz ograniczające dostęp nieletnich do materiałów dla nich nieprzeznaczonych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

We wtorek rząd przyjął pakiet projektów ustaw wzmacniających ochronę dzieci w internecie - poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Nowe regulacje mają ograniczyć nieletnim dostęp do nieodpowiednich dla nich treści, przyśpieszyć procedury usuwania treści nielegalnych, ale też wprowadzić zakaz korzystania ze smartfonów przez uczniów szkół podstawowych.

- Ustawa, którą dzisiaj rada ministrów przyjęła, dotyczy zakazu używania telefonów komórkowych przez uczniów i uczennice w szkołach podstawowych w czasie przerw, w czasie wszystkich zajęć dydaktycznych - powiedziała po posiedzeniu rządu minister edukacji Barbara Nowacka.

Zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach podstawowych. Rząd zdecydował

W projekcie ustawy przewidziane są wyjątki od zakazu dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, a także sytuacji, kiedy nauczyciel zdecyduje, że urządzenia będą wykorzystywane w procesie dydaktycznym lub wychowawczo-opiekuńczym - powiedziała minister.

- Na co dzień we wszystkich podstawówkach, publicznych i niepublicznych, obowiązywać będzie zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych i innych urządzeń, które służą do nagrywania dźwięku i obrazu - powiedziała minister, uzasadniając decyzję pilną potrzebą uczenia dzieci higieny cyfrowej i zwiększania ich bezpieczeństwa.

Projekt ustawy zakazującej korzystania ze smartfonów uczniom w szkołach podstawowych stanowi, że zakaz wejdzie w życie w nowym roku szkolnym, od 1 września 2026 r.

Usuwanie nielegalnych treści i ograniczenie dostępu nieletnim. Pakiet projektów resortu cyfryzacji przyjęty

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że rząd przyjął ponadto dwa projekty ustawy opracowane w jego resorcie - projekt ograniczający nieletnim dostęp do nieprzeznaczonych dla nich treści oraz przyśpieszający usuwanie treści nielegalnych.

- Z tymi problemami mierzymy się nie od dziś. Patostreamy, oszustwa, różnego rodzaju nielegalne treści, ale również hejt w internecie.(...) Nie można tego nie zauważyć, kiedy ilość hejtu rośnie a coraz więcej ludzi w coraz młodszym wieku zaczyna z internetu korzystać - powiedział wicepremier.

- Ustawy, które przedstawiamy, umożliwiają usuwanie nielegalnych treści z internetu szybko i skutecznie. Takich treści, które dotyczą m.in. pedofilii, oszustw, kradzieży tożsamości - stwierdził Gawkowski, podkreślając, że nowe prawo będzie miało pozytywny wpływ na bezpieczeństwo także starszych użytkowników.

Minister cyfryzacji wyjaśnił, że administracja mediów społecznościowych będzie musiała uzasadniać swoje decyzje o usuwaniu treści, natomiast kontrola nad procesem usuwania z inicjatywy służb pozostanie pod kontrolą sądową.

Z kolei w kwestii blokowania nieletnim dostępu do pornografii przyjęty projekt przenosi na właścicieli serwisów odpowiedzialność za skuteczną weryfikację wieku użytkowników. Wicepremier zapowiedział, że w przyszłości będzie możliwe wykorzystanie do tego portfelu tożsamości cyfrowej, nad którym pracuje resort.





Rok od wygranych wyborów prezydenckich przez Nawrockiego. Bogucki w ''Gościu Wydarzeń'': Inny prezydent podpisałby wszystkie złe rozwiązania Polsat News