Zakaz korzystania z komórek w szkołach. Jest decyzja Sejmu
Sejm zagłosował za zakazem korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach. Za nowelizacją ustawy Prawo oświatowe wraz z poprawkami zagłosowało 420 posłów, sześciu było przeciw, czterech wstrzymało się od głosu.
W skrócie
- Sejm przegłosował nowelizację ustawy wprowadzającą zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych i przedszkolach, z wyjątkiem określonych sytuacji.
- Zakaz nie będzie dotyczyć wycieczek szkolnych, internatów oraz korzystania z infrastruktury szkolnej poza godzinami zajęć, a szkoły będą mogły organizować miejsca do przechowywania urządzeń.
- Szkoły będą mogły stosować sankcje i działania wychowawcze w przypadku złamania zakazu, a każda placówka ponadpodstawowa sama określi zasady korzystania ze smartfonów.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
Po tym, jak Sejm opowiedział się w głosowaniu za zakazem korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach, przepisami zajmie się Senat.
Z projektu wynika, że zakaz korzystania z telefonów komórkowych czy innych urządzeń umożliwiających komunikowanie się bądź nagrywanie dźwięku czy obrazu wszedłby w życie od 1 września 2026 roku.
Od zakazu będą wyjątki. Mowa o sytuacji, w której nauczyciel uznałby, że skorzystanie z urządzenia jest koniecznie do realizacji podstawy programowej bądź zajęć czy przeprowadzenia testu wiedzy.
Dopuszczone ma być także korzystanie z urządzenia w sytuacji, gdy uczeń potrzebuje telefonu ze względów zdrowotnych, np. do monitorowania poprzez aplikację danych wskaźników, a także w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia.
Zakaz korzystania z komórek w szkołach. Jest decyzja Sejmu
Zakaz obowiązywać będzie w szkołach podstawowych, ale i przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych czy innych placówkach wychowania przedszkolnego.
Nim Sejm zagłosował nad wprowadzeniem zakazu korzystania z komórek w szkołach i przedszkolach, sejmowa Komisja Edukacji i Nauki pozytywnie zaopiniowała poprawki złożone w trakcie drugiego czytania projektu.
Zakaz nie będzie obowiązywał w trakcie wycieczek szkolnych, internatów, a także korzystania poza godzinami zajęć z infrastruktury szkolnej, np. sportowej, którą udostępniana jest mieszkańcom.
Zakaz korzystania z telefonów w szkołach. Nowe wyzwania przed placówkami
Jak czytamy, szkoły będą mogły tworzyć, po konsultacjach z rodzicami, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim specjalnie wydzielone miejsca, gdzie przechowywane będą smartfony.
Zakaz nie obejmuje szkół ponadpodstawowych, jednak każda szkoła będzie musiała określić zasady korzystania ze smartfonów bądź zdecydować o zakazie.
Co w przypadku niezastosowania się do zakazu? Szkoła będzie mogła wprowadzić kary wpisane do statusu placówki, zastosować działania wychowawcze bądź wyciągnąć konsekwencje w kontekście oceny zachowania ucznia.