Zakaz korzystania z komórek w szkołach. Jest decyzja Sejmu

Karolina Głodowska

Oprac.: Karolina Głodowska

Aktualizacja

Sejm zagłosował za zakazem korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach. Za nowelizacją ustawy Prawo oświatowe wraz z poprawkami zagłosowało 420 posłów, sześciu było przeciw, czterech wstrzymało się od głosu.

Uczniowie na szkolnym korytarzu
Sejm za zakazem korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolachKarol MakuratReporter

W skrócie

  • Sejm przegłosował nowelizację ustawy wprowadzającą zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych i przedszkolach, z wyjątkiem określonych sytuacji.
  • Zakaz nie będzie dotyczyć wycieczek szkolnych, internatów oraz korzystania z infrastruktury szkolnej poza godzinami zajęć, a szkoły będą mogły organizować miejsca do przechowywania urządzeń.
  • Szkoły będą mogły stosować sankcje i działania wychowawcze w przypadku złamania zakazu, a każda placówka ponadpodstawowa sama określi zasady korzystania ze smartfonów.
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Po tym, jak Sejm opowiedział się w głosowaniu za zakazem korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach, przepisami zajmie się Senat.

Z projektu wynika, że zakaz korzystania z telefonów komórkowych czy innych urządzeń umożliwiających komunikowanie się bądź nagrywanie dźwięku czy obrazu wszedłby w życie od 1 września 2026 roku.

Od zakazu będą wyjątki. Mowa o sytuacji, w której nauczyciel uznałby, że skorzystanie z urządzenia jest koniecznie do realizacji podstawy programowej bądź zajęć czy przeprowadzenia testu wiedzy.

Dopuszczone ma być także korzystanie z urządzenia w sytuacji, gdy uczeń potrzebuje telefonu ze względów zdrowotnych, np. do monitorowania poprzez aplikację danych wskaźników, a także w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia.

Zakaz korzystania z komórek w szkołach. Jest decyzja Sejmu

Zakaz obowiązywać będzie w szkołach podstawowych, ale i przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych czy innych placówkach wychowania przedszkolnego.

Nim Sejm zagłosował nad wprowadzeniem zakazu korzystania z komórek w szkołach i przedszkolach, sejmowa Komisja Edukacji i Nauki pozytywnie zaopiniowała poprawki złożone w trakcie drugiego czytania projektu.

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Zakaz nie będzie obowiązywał w trakcie wycieczek szkolnych, internatów, a także korzystania poza godzinami zajęć z infrastruktury szkolnej, np. sportowej, którą udostępniana jest mieszkańcom.

Zakaz korzystania z telefonów w szkołach. Nowe wyzwania przed placówkami

Jak czytamy, szkoły będą mogły tworzyć, po konsultacjach z rodzicami, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim specjalnie wydzielone miejsca, gdzie przechowywane będą smartfony.

Zakaz nie obejmuje szkół ponadpodstawowych, jednak każda szkoła będzie musiała określić zasady korzystania ze smartfonów bądź zdecydować o zakazie.

Co w przypadku niezastosowania się do zakazu? Szkoła będzie mogła wprowadzić kary wpisane do statusu placówki, zastosować działania wychowawcze bądź wyciągnąć konsekwencje w kontekście oceny zachowania ucznia.

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