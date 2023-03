Platforma niepytana zabierać głosu nie chce

Z tego samego zresztą powodu dość zachowawcze stanowisko wobec zakazu aut spalinowych przyjęła Platforma Obywatelska. O ile w mediach społecznościowych zaroiło się z jednej strony od krytycznych wpisów (Konfederacja, Solidarna Polska, PSL) i broniących (tu głównie Lewica), o tyle po stronie polityków PO zapanowała cisza.

Powód? Nieoficjalnie można usłyszeć, że to temat dla nich politycznie niewygodny, więc niepytani nie będą go poruszać.

- Większość Polaków to oburza, a nas niekoniecznie, nie ma sensu w kampanii tego eksponować. Zwłaszcza że w PiS pięknie uderza Konfederacja, my możemy stanąć z boku - słyszymy od jednego z polityków PO. Faktem jest, że Europejska Partia Ludowa, do której należy PO, stawia walkę ze zmianami klimatu wśród swoich priorytetów, a kiedy prezentowano pakiet "Fit for 55" przewodniczącym EPL był Donald Tusk.



Prof. Dariusz Rosati, poseł Koalicji Obywatelskiej i zarazem były europoseł przekonuje, że stanowisko partii w tej sprawie jest jasne.

- Jesteśmy za tym, by walczyć z kryzysem klimatycznym, a zakaz aut spalinowych jest elementem tej walki. Nie rozumiem, dlaczego Polska stawiała tu opór, skoro cały świat idzie w tę stronę - mówi otwarcie w rozmowie z Interią prof. Dariusz Rosati z Koalicji Obywatelskiej.

- Trzeba sobie stawiać ambitne cele, a jeśli okaże się, że potrzeba więcej czasu na ich wdrożenie, to Europa jest zdolna do wydłużenia terminów, nie widzę tu powodów do jakiejś paniki czy oburzenia - dodaje.

- Krytyka unijnych celów klimatycznych, które są znane co najmniej od 2005 roku, świadczy o ignorancji. Było dużo czasu na wdrażanie konkretach rozwiązań, a to, że Polska jest krajem, który w najmniejszym stopniu obniżył emisję CO2, co widzimy dziś w rosnących rachunkach za prąd, to odpowiedzialność rządzących - zarzuca polityk PO.