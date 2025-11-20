W skrócie Prokuratura zabezpieczyła majątek Zbigniewa Ziobry, w tym nieruchomości i środki na koncie bankowym.

Ziobro usłyszał 26 zarzutów dotyczących udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nieprawidłowości przy Funduszu Sprawiedliwości.

Były minister odpiera zarzuty, nazywając działania prokuratury polityczną zemstą i podkreśla swoją niewinność.

Prokuratura wnioskuje o trzymiesięczny areszt dla Ziobry, który przebywa obecnie w Budapeszcie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Decyzję w sprawie dotyczącej byłego ministra sprawiedliwości prokurator podjął 12 listopada.

Jak przekazała prokuratura, zabezpieczenie majątkowe ma odbyć się poprzez obciążenie hipoteką przymusową należących do Zbigniewa Ziobry nieruchomości oraz zajęcie środków zgromadzonych na jego rachunku bankowym.

Zabezpieczenie majątkowe - tłumaczy prokuratura - ma zapewnić wykonalność przyszłych orzeczeń sądowych o charakterze majątkowym (grzywna, obowiązek naprawienia szkody, przepadek, zwrot korzyści) poprzez uniemożliwienie podejrzanemu wyzbycia się, obciążenia lub ukrycia majątku.

W oświadczeniu doprecyzowano, że zgodnie z art. 291 par. 1 Kodeksu postępowania karnego, w razie zarzucenia podejrzanemu popełnienia przestępstwa, za które można orzec grzywnę lub środek kompensacyjny (np. obowiązek naprawienia szkody), prokurator może z urzędu zabezpieczyć wykonanie tego orzeczenia na mieniu podejrzanego.

Taka decyzja jest możliwa, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że bez takiego zabezpieczenia jego wykonanie będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Sprawa Zbigniewa Ziobry. Zabezpieczenie finansowe wobec byłego ministra

"W niniejszej sprawie obie przesłanki zastosowania zabezpieczenia majątkowego zostały spełnione" - ocenia prokuratura. Po pierwsze, zarzuty wobec byłego ministra sprawiedliwości dotyczą czynów, za które grożą sankcje finansowe, a szkoda określona w śledztwie - jak przypomniała prokuratura - wynosi nie mniej niż 143 mln zł.

Po drugie, zachodzi uzasadniona obawa, że bez zabezpieczenia wykonanie orzeczenia o charakterze majątkowym będzie niemożliwe lub istotnie utrudnione.

"Obawa ta wynika z wysokiej wartości szkody w zestawieniu z możliwościami finansowymi podejrzanego" - czytamy w komunikacie. "Na postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym przysługuje zażalenie do sądu" - zaznaczono.

Ziobro reaguje na decyzję prokuratury: Jestem niewinny. Pisze o "politycznych prześladowaniach"

Na ruch prokuratury wobec majątku Ziobry odpowiedział sam były minister sprawiedliwości. We wpisie opublikowanym na platformie X ocenił, że "Tusk bez wymaganej ustawą pisemnej zgody prezydenta odsunął legalnego prokuratora krajowego".

"Prokuratura kierowana przez uzurpatora służy dziś do walki z przeciwnikami koalicji 13 grudnia" - napisał Ziobro.

"Zabezpieczenie mojego majątku to kolejny akt zemsty za śledztwa ujawniające wielką korupcję ludzi Tuska - Nowaka, Giertycha, Grodzkiego, Gawłowskiego, Karpińskiego - oraz sprawy dotyczące jego samego. Te postępowania są zamiatane pod dywan" - kontynuował były szef resortu sprawiedliwości.

Ziobro stwierdził w dalszej części wpisu, że podjęta wobec niego decyzja "jest bezprawna i nie robi na nim wrażenia". "Jestem niewinny. Martwić powinni się ci, którzy w otoczeniu Tuska kradli na potęgę. Wrócimy, dokończymy te sprawy i państwo odbierze im nielegalnie zdobyty majątek. Zaangażowani w polityczne prześladowania poniosą konsekwencje" - zaznaczył.

Areszt dla Zbigniewa Ziobry. Jest data posiedzenia sądu

W ubiegłym tygodniu Prokuratura Krajowa, której zespół śledczy nr 2 prowadzi postępowanie dotyczące m.in. ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotów wniosek o aresztowanie Ziobry na trzy miesiące. Posiedzenie sądu w tej sprawie zaplanowane jest na 22 grudnia.

Rzecznik PK tłumaczył, że konieczność zastosowania aresztu wobec Ziobry wynika "z zachodzącej w sprawie uzasadnionej obawy ucieczki lub ukrycia się, obawy bezprawnego utrudniania postępowania, a nadto z realnej groźby wymierzenia surowej kary".

Afera wokół Funduszu Sprawiedliwości. Nowy ruch prokuratury

W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokurator uzyskał materiał dowodowy wskazujący na uzasadnione podejrzenie popełnienia przez Ziobrę łącznie 26 przestępstw.

Zarzuty, które prokurator chce przedstawić posłowi PiS, dotyczą m.in. złożenia i kierowania "zorganizowaną grupą przestępczą przez okres pięciu lat, jak również ustawiania i ręcznego sterowania konkursami na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości i przywłaszczania pieniędzy uzyskiwanych w tej drodze".

Sejm uchylił immunitet Ziobrze 7 listopada w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu postawić prokuratura, w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Sejm wyraził również zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie.

Tydzień temu Ziobro przekazywał, że przebywa w Budapeszcie. Nie zadeklarował jednoznacznie ani że wystąpi o azyl polityczny na Węgrzech, ani że wróci do Polski.

- Zamierzam się bronić, zamierzam używać słowa, zamierzam używać prawdy - podkreślił w jednym z wywiadów. Dodał też, że przyjdzie czas, aby "każdy z tych zarzutów wyjaśnić, bo nie ma nic do ukrycia".

Ziobro mówił też, że wniosek o aresztowanie go to "czysta zemsta Tuska za śledztwa ujawniające gigantyczne złodziejstwo w jego otoczeniu".

"Cóż by sobie w historii zapisał?" Hennig-Kloska o pierwszych decyzjach marszałka Czarzastego Polsat News Polsat News