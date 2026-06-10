Zamieszanie wokół politycznej przynależności Ewy Zajączkowskiej-Hernik rozpoczęło się w marcu. Wówczas polityczka poinformowała, że opuszcza europarlamentarną grupę Europa Suwerennych Narodów, do której należą działacze Nowej Nadziei i przechodzi do Patriotów dla Europy, w której członkami są europarlamentarzyści Ruchu Narodowego.

Decyzja pociągnęła za sobą partyjne konsekwencje. Niedługo później rzecznik Nowej Nadziei Wojciech Machulski przekazał, że Zajączkowska-Hernik "z nikim nie konsultowała przejścia do innej grupy" i tym samym "na mocy statutu, dokonała samowykluczenia z partii".

Kilka tygodni później w programie "Polityczny WF z gościem" Ewa Zajączkowska-Hernik tłumaczyła, że "na ten moment nie ma żadnej legitymacji partyjnej, ale dalej jest europosłanką Konfederacji".

Nowy ruch Zajączkowskiej-Hernik. Założyła stowarzyszenie

Dziennikarze Interii dotarli do informacji wskazujących na kolejne, polityczne działania europarlamentarzystki. Okazuje się, że 3 czerwca Ewa Zajączkowska-Hernik zarejestrowała stowarzyszenie o nazwie Ruch Biało-Czerwoni.

W dokumentach polityczka widnieje jako prezeska tej organizacji. W skład, oprócz niej, wchodzi sześć osób m.in. Marek Szewczyk, członek Rady Liderów Konfederacji, działacz Ruchu Narodowego.

W kuluarowych rozmowach z byłymi partyjnymi kolegami Ewy Zajączkowskiej-Hernik przewija się porównanie z działaniami byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Jak tłumaczą, europarlamentarzystka chce sprawdzić swoją faktyczną siłę w Konfederacji, ale bez gwałtownych ruchów w postaci założenia własnego ugrupowania.

- Na pewno pamięta, jak skończyli Wolnościowcy. Pamiętamy próbę Dziambora, Sośnierza i Kuleszy, którzy nagle ogłosili, że będą nową siłą polityczną w Konfederacji, jej czwartym składnikiem. Skończyło się tym, że nie ma już ich w parlamencie - mówi jeden z rozmówców Interii.

- Własna partia? Nawet jeśli przeszło jej to przez głowę, to zapewne szybko z tego zrezygnuje. To jest raczej sprawdzanie, na ile może sobie pozwolić i szukanie potencjalnych "koalicjantów", którzy wprowadzą ją do Ruchu Narodowego. Tam będzie chciała kontynuować swoją polityczną karierę - dodaje.





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