W skrócie Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed przyborem kuchennym Noodle Scoop marki JUXIONG ze względu na obecność niebezpiecznych pierwszorzędowych amin aromatycznych.

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi działania wyjaśniające w sprawie produktu Noodle Scoop marki JUXIONG.

Konsumenci zostali poinformowani, aby nie używać przyboru do kontaktu z żywnością i zachować szczególną ostrożność.

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie publiczne informujące o wykryciu niebezpiecznych substancji chemicznych w przyborze kuchennym marki JUXIONG.

Podczas rutynowej kontroli urzędowej, przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Sanitarną, stwierdzono migrację pierwszorzędowych amin aromatycznych z produktu do żywności.

"Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i nie powinny znajdować się w żywności" - czytamy w komunikacie.

Ostrzeżenie GIS. Szczegóły dotyczące produktu

Nazwa produktu: Noodle Scoop

Marka: JUXIONG

Numer artykułu: C153008

EAN: 2 020242 210836

Kraj pochodzenia: Chiny

Noodle Scoop, marka: JUXIONG

Produkt został zidentyfikowany w trakcie kontroli, a organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą obecnie działania wyjaśniające w tej sprawie, mające na celu ustalenie źródła problemu oraz zakresu ryzyka dla konsumentów.

Ostrzeżenie GIS. Zalecenia dla konsumentów

Główny Inspektorat Sanitarny apeluje, aby osoby posiadające Noodle Scoop marki JUXIONG nie używały go do kontaktu z żywnością. W przypadku wątpliwości lub podejrzenia, że produkt mógł zostać użyty, warto zachować szczególną ostrożność, a w razie potrzeby skontaktować się z lokalnym oddziałem Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu uzyskania dalszych informacji.

Państwowa Inspekcja Sanitarna podkreśla, że bezpieczeństwo konsumentów jest priorytetem i wszelkie wyroby, mogące stwarzać ryzyko zdrowotne, są natychmiast wycofywane lub poddawane szczegółowej kontroli.

