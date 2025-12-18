"Zagrożenie dla bezpieczeństwa". Akcja deportacyjna w Polsce

Z Polski deportowano kolejnych 10 obywateli Gruzji stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego - poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Straż Graniczna wyjaśniła w komunikacie, że cała operacja została zorganizowana wraz ze stroną niemiecką i we współpracy z Agencją Frontex.

Osoba ubrana w ciemną kurtkę trzyma dużą torbę w kratę, obok stoi funkcjonariusz w mundurze wojskowym, w tle widać samochód służby granicznej z otwartymi drzwiami.
Deportowano kolejnych 10 GruzinówKarolina Gałecka / Straż Graniczna Twitter

W skrócie

  • Z Polski deportowano 10 Gruzinów uznanych za zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego.
  • To już 15. akcja deportacyjna, a od początku roku Polskę opuściło ponad 9 tys. cudzoziemców.
  • Deportacje odbyły się we współpracy ze stroną niemiecką i Frontexem, Gruzini zostali przewiezieni samolotem do Tbilisi.
Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował na platformie X, że deportowano z Polski kolejnych 10 Gruzinów "stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego".

Minister dodał, że to 15. tego typu akcja deportacyjna. "Od początku roku w tym trybie Polskę opuściło ponad 9 tys. cudzoziemców, w tym 2,1 tys. pod przymusem" - czytamy w komunikacie.

    Deportacja Gruzinów. "Niepożądany pobyt na terenie Polski"

    Rzecznik prasowa MSWiA Karolina Gałecka podała w swoich mediach społecznościowych, że do deportacji doszło w środę, a operację z udziałem Straży Granicznej zorganizowała strona niemiecka we współpracy z Frontexem.

    "Siedmiu Gruzinów było wcześniej prawomocnie skazanych m.in. za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, kradzieże, prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, posiadanie narkotyków" - napisała Gałecka.

    Jak poinformowała Straż Graniczna, "dwóch Gruzinów nie miało dokumentów uprawniających do pobytu w kraju, a dane jednego z nich figurowały w wykazie osób, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany".

      Akcja deportacyjna. Gruzini odlecieli do Tbilisi

      Straż Graniczna wyjaśniła w komunikacie, że wszyscy cudzoziemcy mieli decyzje zobowiązujące do powrotu podlegające przymusowemu wykonaniu.

      Gruzini zostali doprowadzeni z ośrodków dla cudzoziemców do placówki SG w Łodzi, skąd na pokładzie samolotu odlecieli do Tbilisi.

