W skrócie Z Polski deportowano 10 Gruzinów uznanych za zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego.

To już 15. akcja deportacyjna, a od początku roku Polskę opuściło ponad 9 tys. cudzoziemców.

Deportacje odbyły się we współpracy ze stroną niemiecką i Frontexem, Gruzini zostali przewiezieni samolotem do Tbilisi.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował na platformie X, że deportowano z Polski kolejnych 10 Gruzinów "stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego".

Minister dodał, że to 15. tego typu akcja deportacyjna. "Od początku roku w tym trybie Polskę opuściło ponad 9 tys. cudzoziemców, w tym 2,1 tys. pod przymusem" - czytamy w komunikacie.

Deportacja Gruzinów. "Niepożądany pobyt na terenie Polski"

Rzecznik prasowa MSWiA Karolina Gałecka podała w swoich mediach społecznościowych, że do deportacji doszło w środę, a operację z udziałem Straży Granicznej zorganizowała strona niemiecka we współpracy z Frontexem.

"Siedmiu Gruzinów było wcześniej prawomocnie skazanych m.in. za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, kradzieże, prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, posiadanie narkotyków" - napisała Gałecka.

Jak poinformowała Straż Graniczna, "dwóch Gruzinów nie miało dokumentów uprawniających do pobytu w kraju, a dane jednego z nich figurowały w wykazie osób, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany".

Akcja deportacyjna. Gruzini odlecieli do Tbilisi

Straż Graniczna wyjaśniła w komunikacie, że wszyscy cudzoziemcy mieli decyzje zobowiązujące do powrotu podlegające przymusowemu wykonaniu.

Gruzini zostali doprowadzeni z ośrodków dla cudzoziemców do placówki SG w Łodzi, skąd na pokładzie samolotu odlecieli do Tbilisi.

