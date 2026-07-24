W skrócie Zagraniczne media, takie jak Politico, The Guardian, Associated Press oraz redakcje niemieckie i ukraińskie, szeroko opisują rozłam w Prawie i Sprawiedliwości jako istotny dla polskiej prawicy.

Według Politico i The Guardian konflikt między Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim oraz podział w PiS mogą znacząco osłabić szanse tego ugrupowania i całej prawicy na powrót do władzy.

Niemieckie media oraz Associated Press skupiają się na różnicach dotyczących kierunku partii i strategii wyborczych, podkreślając istnienie umiarkowanego skrzydła wokół Morawieckiego i konsekwencje sporu przed wyborami w 2027 roku.

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O sytuacji w największej polskiej partii opozycyjnej informują w piątek media w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Austrii i Ukrainie. W wielu publikacjach pojawia się już nie określenie "kryzys", lecz jednoznaczne stwierdzenie, że w Prawie i Sprawiedliwości doszło do rozłamu.

Najdalej w politycznych prognozach idzie Politico. Portal ocenia, że pęknięcie w dotychczas dominującym ugrupowaniu polskiej prawicy osłabia szanse całego obozu konserwatywnego na pokonanie Donalda Tuska w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.

Politico: Rozłam utrudni PiS powrót do władzy

Politico przypomina, że po zwycięstwie Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich PiS liczyło na odzyskanie politycznej inicjatywy. Partia Jarosława Kaczyńskiego miała przygotowywać się do powrotu do władzy w 2027 roku, jednak od jesieni jej notowania zaczęły spadać, a konflikt dotyczący przyszłego kierunku ugrupowania stawał się coraz ostrzejszy.

Według portalu spór osiągnął punkt kulminacyjny po tym, gdy ponad 30 parlamentarzystów związanych z Mateuszem Morawieckim odmówiło opuszczenia stowarzyszenia Rozwój Plus i podpisania wymaganej przez władze partii deklaracji. Organizacja byłego premiera była postrzegana przez jego przeciwników jako próba stworzenia niezależnego zaplecza, które w przyszłości mogłoby posłużyć do budowy nowej partii.

Politico przewiduje, że współpracownicy Morawieckiego mogą stworzyć odrębną reprezentację w Sejmie. W takim scenariuszu klub PiS skurczyłby się do około 140-145 posłów i stracił pozycję największego klubu parlamentarnego na rzecz Koalicji Obywatelskiej.

"Rozłam w niegdyś dominującym Prawie i Sprawiedliwości osłabia starania obozu konserwatywnego o odsunięcie premiera Donalda Tuska od władzy w przyszłym roku" - wskazano.

Portal wskazuje również na niekorzystną dla PiS zmianę sondażową. Według zestawienia Poll of Polls ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego może obecnie liczyć na około 26 proc. poparcia, natomiast KO na około 32 proc. Podział może dodatkowo rozproszyć prawicowych wyborców pomiędzy PiS, dwa bardziej radykalne ugrupowania oraz umiarkowane środowisko Morawieckiego.

Politico zastrzega jednak, że rozdrobnienie prawicy nie gwarantuje Donaldowi Tuskowi samodzielnego sukcesu. Także Koalicja Obywatelska może mieć problemy ze zbudowaniem większości większej niż łączna reprezentacja wszystkich prawicowych ugrupowań.

"The Guardian": PiS może stracić dominującą pozycję

Brytyjski "The Guardian" pisze wprost, że główna polska partia prawicowej opozycji "rozpadła się" po ultimatum dotyczącym lojalności. Dziennik zwraca uwagę, że PiS - mimo przegranych wyborów w 2023 roku - pozostawało największą partią w polskim parlamencie. Po odejściu zwolenników Morawieckiego może jednak utracić ten status. "Partia straciła kontrolę nad polską prawicą" - oceniono.

Gazeta interpretuje konflikt jako skutek wielomiesięcznego sporu o kierunek, w którym ma zmierzać ugrupowanie. Morawiecki miał próbować odzyskać młodszych, bardziej centroprawicowych i przedsiębiorczych wyborców. Jego przeciwnicy opowiadali się natomiast za wyraźniejszym zwrotem w stronę narodowej prawicy i starszego elektoratu.

"The Guardian" podkreśla, że o wyborców konkurują także Konfederacja oraz Konfederacja Korony Polskiej. Ewentualna partia Morawieckiego jeszcze bardziej podzieliłaby ten elektorat. W hipotetycznych badaniach nowa formacja byłego premiera uzyskiwała około 6 proc. poparcia.

Brytyjski dziennik zaznacza jednocześnie, że Morawiecki pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych polityków prawicy, ale jest też silnie kojarzony z ośmioletnimi rządami PiS, sporami z Unią Europejską oraz oskarżeniami dotyczącymi naruszania standardów demokratycznych.

Niemieckie media komentują rozpad PiS. "Starzejący się lider"

Niemieckie media koncentrują się przede wszystkim na ideologicznych przyczynach konfliktu. "Welt", publikując materiał agencji dpa, pisze o walce o przyszły kurs partii między "starzejącym się liderem" Jarosławem Kaczyńskim a byłym premierem Mateuszem Morawieckim.

Zdaniem niemieckiej agencji przełomowym wydarzeniem było wskazanie Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera w wyborach w 2027 roku. Dpa interpretuje ten ruch jako próbę przejęcia części wyborców bardziej radykalnych formacji. Morawiecki, określany jako polityk liberalny gospodarczo, miał poczuć się odsunięty i sprzeciwić się dalszemu przesuwaniu PiS w prawo.

Rozwój Plus jest w niemieckiej publikacji przedstawiany jako inicjatywa bardziej umiarkowanego skrzydła, które chciało ponownie uczynić PiS szeroką partią centroprawicową oraz dotrzeć do przedsiębiorców i młodych ludzi. W tej interpretacji konflikt nie dotyczy wyłącznie osobistych ambicji Kaczyńskiego i Morawieckiego, lecz dwóch odmiennych strategii wyborczych.

Bardziej zachowawczy język stosuje Associated Press. Amerykańska agencja informuje, że PiS "stoi w obliczu rozłamu" z powodu sporu o przyszły kierunek ugrupowania. Zaznacza przy tym, że istnieją sprzeczne wersje dotyczące formalnego statusu polityków skupionych wokół Morawieckiego.

Jarosław Kaczyński uznał, że osoby, które nie podpisały deklaracji, faktycznie zrezygnowały z członkostwa. Piotr Müller przekonuje jednak, że żaden z członków Rozwoju Plus sam nie wystąpił z partii. Ostateczne konsekwencje mają zostać formalnie potwierdzone podczas posiedzenia Komitetu Politycznego PiS.

AP również wskazuje jednak, że konflikt wybuchł przed wyborami, do których PiS przystępuje pod presją ugrupowań znajdujących się jeszcze dalej na prawo. Morawiecki jest opisywany jako przedstawiciel relatywnie umiarkowanego skrzydła partii.





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