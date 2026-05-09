Zaginiony nastolatek z Holandii odnaleziony. "Szczęśliwe zakończenie"

Krzysztof Ryncarz

Polscy policjanci znaleźli pod Białymstokiem 15-letniego Maxima. Nastolatek niemal miesiąc temu wyjechał rowerem ze swojego domu w Holandii. Od tego czasu był poszukiwany przez służby w kilku europejskich państwach.

Nastolatek z Holandii odnaleziony. Policja potwierdza

W skrócie

  • Policja odnalazła 15-letniego Maxima pod Białymstokiem po niemal miesiącu poszukiwań, które objęły kilka europejskich krajów.
  • Nastolatek został zauważony na przystanku w pobliżu miasta i przekazany do placówki opiekuńczej w Białymstoku.
  • Chłopiec wyruszył rowerem ze swojego domu w Apeldoorn w Holandii 18 kwietnia, a informacje o jego odnalezieniu zostały przekazane stronie holenderskiej.
"Sprawa, która poruszyła całą Europą, ma szczęśliwe zakończenie. Zaginiony 15-letni Maxim, który blisko miesiąc temu opuścił dom i rowerem wyruszył z Holandii, został odnaleziony w Polsce przez policję" - przekazał minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński i dodał, że rodzice nastolatka "są już w drodze".

Informację potwierdziła również Podlaska Policja. Jak przekazała w komunikacie, policjanci z Komendy Miejskiej w Białymstoku otrzymali zgłoszenie przed północą w nocy z piątku na sobotę o osobie leżącej na przystanku pod miastem.

"Funkcjonariusze natychmiast ruszyli na miejsce. Pod kocem na przystanku spał nastolatek" - przekazano w komunikacie. Jak się okazało, był to chłopiec poszukiwany od miesiąca przez holenderską policję.

"Nastolatek trafił do placówki opiekuńczej w Białymstoku. Informacje o odnalezieniu nastolatka zostały przekazane stronie holenderskiej" - podano w komunikacie.

Nastolatek wyjechał na rowerze z domu w Holandii. Odnalazł się w Polsce

Holenderska policja rozpoczęła poszukiwania Maxima niemal miesiąc temu. Chłopiec 18 kwietnia koło południa wyjechał na rowerze ze swojego domu w miejscowości Apeldoorn.

Wiele wskazywało na to, że nastolatek udaje się na wschód Europy. "Chłopiec może kierować się przez teren Niemiec w kierunku wschodniej granicy Polski" - informowała policja pod koniec kwietnia. Funkcjonariusze apelowali do obywateli o pomoc w poszukiwaniach Maxima.

- Mamy mocne przesłanki, że Maxim jest w drodze do Rosji - mówił wówczas rzecznik holenderskiej policji.

