Dowództwo Generalne informuje, że znaleziono ciało nurka, który zaginął podczas ćwiczeń w Bałtyku 24 kwietnia. Zmarły to żołnierz jednostki wojskowej GROM, należącej do Wojsk Specjalnych. "To był doświadczony żołnierz, profesjonalista, oddany przyjaciel, wspaniały człowiek" - napisał wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.