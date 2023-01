Zaginiony Tomasz Duchnowski jest średniej budowy ciała, ma 182 cm wzrostu, łysą ogoloną głowę, zarost, tatuaż w gwiazdki na lewym przedramieniu i granatowe oczy. Nosi charakterystyczne okulary korekcyjne z żółtą wstawką w górnej części oprawek.

Zdjęcie Tomasz Duchnowski ma charakterystyczny tatuaż w gwiazdki na lewym przedramieniu / Interia.pl / materiał zewnętrzny

Mężczyzna mieszka na co dzień w Warszawie, gdzie prowadzi salon fryzjerski przy ul. Mokotowskiej. Mimo to ostatni raz widziany był 2 stycznia w Sopocie przed godz. 15, zaś 4 stycznia ok. godz. 10 jego telefon logował się w okolicach dworca PKP Gdynia Główna.

Zaginął Tomasz Duchnowski. Może przebywać w Berlinie

Wiadomo, że Tomasz ubiera się zwykle na czarno, nosi duże bluzy dresowe z kapturem, luźne spodnie i sportowe ciemne buty.

Zaniepokojeni brakiem kontaktu ze swoim przyjacielem znajomi postanowili wejść do jego mieszkania w stolicy, lecz na miejscu nie zastali tam rzeczy osobistych. Z opisu przekazanego Interii wynika, że Tomasz uwielbia podróże do Trójmiasta i Berlina.

Osoby posiadające informacje na temat miejsca pobytu opisanego w tekście Tomasza Duchnowskiego proszone są o kontakt pod numerem: 601 380 413 lub 47 723 92 50 i 112.