W skrócie Policja w Rzeszowie poszukuje 49-letniego Kacpra Świerka, który zaginął 13 stycznia.

Zaginiony to ceniony naukowiec, etnolog i badacz kultur tubylczych Ameryki Południowej.

Osoby posiadające informacje o miejscu pobytu proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Rzeszowie.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie apelują o pomoc w odnalezieniu Kacpra Świerka, mieszkańca stolicy Podkarpacia, który zaginął 13 stycznia.

Mężczyzna ma 49 lat, 176 cm wzrostu i średnią budowę ciała. Jego włosy są krótkie, ciemne z oznakami siwizny, a oczy piwne. "Zaginiony posiada średni nos i przylegające uszy, a jego uzębienie jest pełne" - podała policja.

Rzeszów. Zaginął Kacper Świerk, policja apeluje o pomoc

W dniu zaginięcia Kacper Świerk miał na sobie czarne jeansy, brązowe buty typu trepy, czarną kurtkę z kapturem, ciemnozieloną czapkę oraz szalik w czarno-biało-zielono-rude pasy.

Mężczyzna posiadał również ciemnoszary plecak z elementami odblaskowymi. Policja nie podała żadnych znaków szczególnych zaginionego.

Zaginął Kacper Świerk. Policja publikuje wizerunek poszukiwanego

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu zaginionego proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej 13, telefonicznie pod numerami 47 821 3311 lub 47 821 3312, za pośrednictwem dyspozytora numeru alarmowego 112, bądź mailowo: dyzurny.rzeszow@rz.policja.gov.pl

Policja zapewnia anonimowość wszystkim, którzy przekażą informacje.

Zaginął naukowiec z Rzeszowa. Kim jest Kacper Świerk?

Dr Kacper Świerk to ceniony naukowiec, etnolog i badacz kultur tubylczych Ameryki Południowej. Przez wiele lat prowadził badania terenowe w peruwiańskiej Amazonii, pracując w bezpośrednim kontakcie z pierwotnymi społecznościami.

Jego dorobek naukowy obejmował m.in. badania nad mitologią, lokalnymi narracjami, etnozoologią oraz analizę relacji rdzennych społeczności z zachodnią cywilizacją.

Dr Świerk współpracował z Uniwersytetem Gdańskim i Uniwersytetem Szczecińskim, a także z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie. Na stałe mieszka w Rzeszowie, gdzie jest aktywnym członkiem lokalnej społeczności naukowej.

