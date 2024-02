Zagadkowe słowa A. Dudy o prokuraturze. "Tak sobie po prostu mówię"

Andrzej Duda odniósł się do sprawy wycofania wniosku o uchylenie immunitetu Tomaszowi Grodzkiemu. - Może własnie o to chodziło z przejmowaniem prokuratury - skomentował prezydent w rozmowie z Polsat News. Nie chciał jednak doprecyzować, co oznacza ta sugestia. - Każdy wie, co powiedziałem - dodał.