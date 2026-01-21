W skrócie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o utrudnieniach na zakopiance spowodowanymi przez poprzeczne pęknięcia nawierzchni w rejonie Rdzawki.

W czasie naprawy połowa jezdni zostanie zamknięta, a ruch zostanie ograniczony do jednego pasa na odcinku około 500 metrów z ograniczeniem prędkości do 70 km/h.

Nowy, 16-kilometrowy odcinek zakopianki między Rdzawką a Nowym Targiem pozostaje objęty gwarancją wykonawcy, nieznana jest przyczyna pęknięć.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Utrudnienia na zakopiance wystąpią w czwartek w rejonie węzła Obidowa, na jezdni w kierunku Krakowa oraz w Rdzawce i Klikuszowej na jezdniach w kierunku Zakopanego.

Zakopianka. Doraźna naprawa - GDDKiA informuje o utrudnieniach

Na czas prac zostanie zamknięta połowa jezdni, a kierowcy na odcinku około 500 m będą poruszać się jednym pasem. Obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 70 km/h.

Według informacji przekazanych przez rzecznika krakowskiego oddziału GDDKiA Kacpra Michnę, będzie to naprawa doraźna, polegająca na zniwelowaniu różnicy poziomów między częściami nawierzchni i uzupełnieniu ubytków w jezdni. Dodał, że jest to rozwiązanie tymczasowe, nieznana jest przyczyna pojawienia się pęknięć na drodze.

Naprawa odcinka drogi pod Tatrami

Krakowski oddział GDDKiA poinformował w mediach społecznościowych, że dwujezdniowy, 16-kilometrowy odcinek nowej zakopianki między Rdzawką a Nowym Targiem, otwarty pod koniec sierpnia 2024 r., jest objęty gwarancją wykonawcy. Pęknięcia wystąpiły przy obiektach mostowych.

"Nie mamy podstaw, żeby upatrywać przyczyn w uaktywnieniu się osuwisk (pęknięcia są oddalone od siebie o ponad 700 m)" - przekazał oddział.

Rozwiń

Jest to tzw. górski odcinek drogi pod Tatrami. Między Rdzawką a Nowym Targiem powstało 27 mostów, wiaduktów i estakad, z których 12 ma długość ponad 100 m. Najdłuższa estakada liczy 687 m i przebiega nad miejscowością Lasek - w najwyższym punkcie jezdnia znajduje się 24 m nad ziemią. Kolejna, o długości 527 m, poprowadzona jest nad rzeką Czarny Dunajec i ul. Ludźmierską w Nowym Targu.

"Wydarzenia": Mimo rozwodu nadal są małżeństwem. W składzie orzekającym był "neosędzia" Polsat News