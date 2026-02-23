W skrócie Bezrobocie rejestrowane w Polsce wzrosło do 6 proc. na skutek zmiany metodologii i przepisów, ułatwiających rejestrację w urzędach pracy.

Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności stopa bezrobocia utrzymuje się blisko historycznych minimów, a liczba osób pracujących rośnie.

Grupa biernych zawodowo systematycznie maleje, a część tych osób przechodzi do grona osób bezrobotnych lub pracujących.

"Według wstępnych szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec stycznia 2026 roku wyniosła 6,0 proc." - podał resort pracy. Na koniec stycznia 2026 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 934,8 tys. osób - o 47 tys. więcej niż miesiąc wcześniej (5,3 proc.) oraz o 97,2 tys. więcej (11,6 proc.) niż rok wcześniej.

Skala może wydawać się zatrważająca. W ciągu roku w Polsce przybyło blisko 100 tys. osób, które dziś legitymują się statusem "osoby bezrobotnej". Jednocześnie bezrobocie rośnie ósmy miesiąc z rzędu i zbliżamy się do granicy miliona osób o statusie bezrobotnego.

Sęk w tym, że właśnie nazewnictwo ma tu kluczowe znaczenie. Kiedy podejmuje się dyskusje o rynku pracy ważne jest rozróżnienie kilku pojęć. Do najistotniejszych należą: aktywni zawodowo, bierni zawodowo, stopa bezrobocia, stopa bezrobocia rejestrowanego i stopa zatrudnienia.

Dlaczego rośnie bezrobocie rejestrowane?

Alarmujące dane, które przytoczyliśmy na wstępie, dotyczą bezrobocia rejestrowanego. Oznacza to, że blisko milion osób jest dziś zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotni - to osoby, które co prawda nie pracują, ale pracy szukają. Dlaczego w Powiatowych Urzędach Pracy pojawia się coraz więcej ludzi?

Resort pracy zwraca uwagę na kilka czynników. To np. wahania sezonowe w gospodarce (zimą zawsze było mniej pracy niż latem), spadek liczby bezrobotnych, rozpoczynających programy aktywizacyjne (zdaniem resortu to 3 tys. mniej osób niż w styczniu 2025), zmniejszenie aktywności rekrutacyjnej firm w ostatnich miesiącach, nieco większa skala zwolnień grupowych (w 2025 roku o 9 proc. więcej niż rok wcześniej), a także zmiany przepisów.

Ten ostatni element jest najciekawszy, na co w rozmowie z Interią zwraca szczególną uwagę główny ekonomista Pracodawców RP Kamil Sobolewski.

- Bezrobocie rejestrowane, czyli wskaźnik opracowany na podstawie zgłoszeń do Powiatowych Urzędów Pracy, rośnie wskutek zmiany Ustawy o służbach zatrudnienia i rynku pracy z czerwca 2025 roku - nie ma wątpliwości nasz rozmówca. - Ustawa wprowadziła możliwość rejestracji rolników (posiadających poniżej 2 hektarów ziemi) i ich rodzin, możliwość kontaktów z urzędem poza miejscem zameldowania i ułatwienia w utrzymaniu statusu bezrobotnego. Według najnowszych danych ze stycznia 2026 bezrobocie rejestrowane wyniosło 6 proc. i było o 0,6 punktu procentowego wyższe niż rok wcześniej. Z tej różnicy 0,5 punktu procentowego to efekt zmian metodologii - tłumaczy Sobolewski.

Innymi słowy: po zmianach przepisów w połowie 2025 roku łatwiej jest uzyskać status osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w urzędzie pracy. Albo jeszcze inaczej mówiąc: dużo bardziej trzeba się postarać, by z rejestru w urzędzie pracy zniknąć. Przykład? Kontakt z PUP wcześniej trzeba było podtrzymywać raz w miesiącu, a dziś wystarczy to zrobić raz na trzy miesiące. Do tego dochodzą ułatwienia np. w postaci kontaktu zdalnego. W związku z tym spada liczba wyrejestrowań z urzędów pracy.

Bezrobocie w Polsce. "Rząd sam sobie zrobił wizerunkową krzywdę"

- Rząd sam sobie zrobił wizerunkową krzywdę, zmieniając statystykę bezrobocia rejestrowanego. Polityczni oponenci wykorzystują wzrost bezrobocia rejestrowanego jako rzekomy dowód złej sytuacji gospodarczej Polski. Ale sytuacja gospodarcza Polski jest najlepsza w historii - przekonuje Sobolewski.

I rzeczywiście, natychmiast po ukazaniu się najnowszych danych prawicowi politycy zaczęli zarzucać rządzącym, że ci doprowadzają do wzrostu bezrobocia w Polsce. Tymczasem według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) liczby nie są już tak alarmujące. Tak, bezrobocie rośnie, ale w znacznie wolniejszym tempie niż sugerowałyby dane z urzędów pracy.

Biernych zawodowo ubywa szybciej niż przybywa bezrobotnych. Zatrudnienie rośnie mimo spadku liczby osób w wieku produkcyjnym. W Polsce w tym wieku nigdy nie pracowało tyle osób co dziś

- Bezrobocie według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) obliczane jest od ponad dwóch dekad według stabilnych zasad i znajduje się blisko historycznych minimów. W tym przypadku ostatnie dane mamy za 3 kwartał 2025. Bezrobocie wyniosło wówczas 3,1 proc. i było o 0,2 proc. wyższe niż rok wcześniej - precyzuje Sobolewski.

Wynika z tego, że resort pracy, a tym samym rząd, na własne życzenie ściągnął na siebie czarne chmury. Dał pożywkę politycznym przeciwnikom, a jednocześnie wysłał sygnał do społeczeństwa, że na rynku pracy źle się dzieje. Dane spoza urzędów pracy nie są jednak tak katastroficzne. Rząd zmieniając sposób obcowania obywatela z urzędem pracy tak naprawdę strzelił sobie w stopę. Czy jednak gdyby przepisów nie zmienił, mógłby chwalić się znakomitymi wskaźnikami?

- Faktycznie, bezrobocie po wyeliminowaniu zmian w metodzie liczenia w ostatnim roku wzrosło, w zależności od definicji, o 0,1-0,2 punktu procentowego. Ale jednocześnie z łagodnym wzrostem liczby osób bezrobotnych maleje liczba osób biernych zawodowo. Biernych zawodowo ubywa szybciej niż przybywa bezrobotnych. Zatrudnienie rośnie mimo spadku liczby osób w wieku produkcyjnym. W Polsce w tym wieku nigdy nie pracowało tyle osób co dziś - przekonuje Sobolewski.

Bezrobotni i bierni zawodowo. Migrujące statusy

Pod tą wypowiedzią kryje się wyzwanie, związane z migracją z jednej grupy do drugiej. Warto więc odróżnić biernych zawodowo od bezrobotnych, bo to fundamentalna różnica.

W Polsce jest ok. 21 mln ludzi w wieku produkcyjnym (18-64 lat dla mężczyzn, 18-59 lat dla kobiet). Z tego według BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności - red.) 3,617 mln ludzi (rok temu 3,800, spadek o 183 tys.) to bierni zawodowo, czyli ludzie, którzy nie pracują i pracy nie szukają. 16,505 mln osób w wieku produkcyjnym to pracujący (rok wcześniej 16,449, wzrost o 46 tys.), a bezrobotnych jest 562 tys. (rok wcześniej 521 tys., wzrost o 41 tys.), czyli tych, którzy nie pracują, ale pracy szukają.

W dużym uproszczeniu: bierni zawodowo to nie to samo co bezrobotni. Bierni zawodowo to ludzie, którzy nie pracują i nie szukają pracy. Bezrobotni to natomiast ludzie, którzy nie pracują, ale pracy szukają. Bezrobotnych jest więc zdecydowanie mniej niż biernych zawodowo wśród ogółu niepracujących.

Co jednak ciekawe, według BAEL, grupa biernych zawodowo maleje. Zbiorowość aktywnych zawodowo w ostatnim badaniu znacznie zwiększyła się w stosunku do drugiego kwartału 2025 roku (o 222 tys. osób, tj. o 1,3 proc.), a także w odniesieniu do trzeciego kwartału 2024 roku (o 125 tys., tj. o 0,7 proc.).

Co to może oznaczać? Ci, którzy nie pracowali i nie zamierzali podejmować pracy, zmieniają swój status - albo rozpoczynają pracę i stają się pracującymi, albo rejestrują się w urzędzie pracy i otrzymują status osoby bezrobotnej. To również z powodu takiej migracji statystyczne bezrobocie może wzrastać, choć akurat w tym przypadku jest to powód do optymizmu.

- To bardzo ważne rozróżnienie, bo dzisiejszy wzrost bezrobocia jest po części tłumaczony statystyką, ale po części tym, że następuje przepływ z kręgu, który jest bierny zawodowo, do kręgu który jest aktywny zawodowo. Innymi słowy: ci, którzy wcześniej nie pracowali, zaczynają szukać pracy - jeśli ją znajdą, są pracującymi, a jeśli nie, są bezrobotnymi - tłumaczy główny ekonomista Pracodawców RP.

Bezrobocie. Ile osób w Polsce w ogóle nie pracuje?

Ogółem biernych zawodowo w Polsce jest zdecydowanie więcej. To grupa ok. 12,5 mln Polaków w wieku 15-89 lat. W tej zbiorowości znajdują się zarówno osoby, które jeszcze nie weszły na rynek pracy (większość uczącej się młodzieży), jak i osoby, które już definitywnie z rynku pracy odeszły, głównie emeryci i renciści, którzy stanowią największą część tej grupy.

W tekście posługujemy się danymi, dotyczącymi biernych zawodowo w wieku produkcyjnym, których jest 3,617 mln. W tej grupie najczęstszymi przyczynami bierności były: nauka i podnoszenie kwalifikacji (30,8 proc.), choroba lub niepełnosprawność (24,9 proc.), obowiązki rodzinne (18,2 proc.) i emerytura (8,7 proc.).

- Moim zdaniem lepszym wskaźnikiem do zobrazowania sytuacji na rynku pracy jest dzisiaj zatrudnienie. A ono rośnie. Wg BAEL w trzecim kwartale 2025 względem poprzedniego roku zatrudnienie wzrosło - podkreśla Sobolewski. Osoby pracujące stanowiły w trzecim kwartale 2025 roku 57,2 proc. ludności w wieku 15-89 lat. Wskaźnik zatrudnienia był wyższy od notowanego w drugim kwartale 2025 roku (o 0,5 p. proc.), jak i rok wcześniej (o 0,3 p. proc.).

BAEL przynosi też garść ciekawych informacji o rynku pracy. Wyniki wskazują m.in., że w trzecim kwartale 2025 roku: 92,6 proc. pracujących wykonywało pracę w pełnym wymiarze czasu, a 7,4 proc. w niepełnym. 75,3 proc. pracuje w sektorze prywatnym, a 24,7 proc. w sektorze publicznym. Średnia liczba godzin przepracowanych w badanym tygodniu w głównym miejscu pracy wyniosła 39,4 godzin. Umowę o pracę na czas nieokreślony posiada 83,7 proc. pracowników.

Łukasz Szpyrka

