Zadrwili z Radosława Sikorskiego. "Przyjechałem na wezwanie szejka"

Solidarna Polska zareagowała na doniesienia dotyczące Radosława Sikorskiego o przyjmowaniu przez niego honorariów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Politycy ugrupowania przekonują, że polityk Platformy Obywatelskiej powinien powiedzieć skąd i za co pobiera 100 tys. dolarów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

- Niejasne finansowanie z krajów arabskich nie powinno występować w polskiej czy europejskiej polityce - mówili w czwartek w Sejmie politycy Solidarnej Polski, odnosząc się do doniesień medialnych o przychodach europosła PO.

Reklama

Młodzi działacze Solidarnej Polski szydzą z Radosława Sikorskiego

Ze starszymi kolegami zgadzają się młodzi działacze partii Zbigniewa Ziobry. W piątek zorganizowali oni happening, na który zaprosili "specjalnego gościa" z Dubaju.

Okazał się nim jeden z działaczy, który wystąpił w stroju szejka ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Wideo youtube

Na nagraniu widać, jak "specjalny gość ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich" trzyma kartkę z napisem "R. Sikorski". Następnie zaczyna przemawiać przed dziennikarzami.

- Ja być Arab z Dubaju (pisownia oryginalna - red.). Przyjechałem na wezwanie szejka, żeby wręczyć minister Sikorski prezent: 100 tysięcy dolar. Nie znaleźliśmy go w Chobielin. Szukamy go tutaj w Warszawa. Będziemy go szukać - powiedział mężczyzna wystylizowany na gościa z Bliskiego Wschodu. Mówił przy tym z udawanym akcentem obcokrajowca.

Młodzi działacze Solidarnej Polski zaapelowali do europosła PO o złożenie mandatu oraz wyjaśnienie swojego oświadczenia majątkowego. Następnie członkowie młodzieżówki udali się do budynku, w którym zorganizowano spotkanie autorskie z europosłem PO.

- Dzień dobry, ja bym chciał przekazać Radosław Sikorski 100 tys. dolar. Czy możemy tu wejść? - kontynuował swój występ działacz młodzieżówki. Nie udało mu się jednak spotkać z politykiem.

CBA zajmie się oświadczeniem majątkowym Sikorskiego

Przypomnijmy, że 8 lutego holenderski dziennik "NCR" poinformował, że Radosław Sikorski otrzymuje rocznie blisko 100 tys. euro ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a dokładnie od resortu spraw zagranicznych tego kraju.

Ma być to wynagrodzenie za doradztwo przy konferencji Sir Bani Yas. Sikorski zasiada w radzie doradczej konferencji od 2017 r. 9 lutego opublikował swoje oświadczenie, w którym zapewnił, że "na jego głosowania w Parlamencie Europejskim w żaden sposób nie wpływa działalność zewnętrzna".

10 lutego Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało, że funkcjonariusze z Departamentu Postępowań Kontrolnych wzięli pod lupę oświadczenia majątkowe europosła. 10 lutego CBA wszczęło kontrolę prawidłowości oraz prawdziwości dokumentów złożonych przez polityka Koalicji Obywatelskiej w latach 2019-2022 w związku z wykonywaniem mandatu europosła.