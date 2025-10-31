W skrócie Koalicja Obywatelska wygrywa najnowszy sondaż z poparciem 30,8 proc., notując wzrost poparcia.

PiS na drugim miejscu zanotował spadek poparcia do 26,7 proc., a Konfederacja nadal zajmuje trzecią pozycję.

Żadna partia nie uzyskuje samodzielnej większości - eksperci wskazują na kluczową rolę partii Grzegorza Brauna.

Według najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, gdyby wybory parlamentarne odbyły się dziś, Koalicja Obywatelska odniosłaby zwycięstwo z poparciem 30,8 proc. To wzrost o 1 punkt procentowy w porównaniu z poprzednim badaniem przeprowadzonym w dniach 10-13 października.

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na 26,7 proc. głosów. Oznacza to spadek o 2,2 pkt proc. w ciągu niespełna dwóch tygodni.

Konfederacja utrzymuje trzecią pozycję z wynikiem 11,9 proc., jednak i to ugrupowanie odnotowało spadek o 1 pkt proc.

Partia Brauna rośnie w siłę. Najnowszy sondaż parlamentarny

Kolejne miejsca zajmują Lewica - 6,9 proc. (spadek o 0,4 pkt proc.) i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna - 6,4 proc. (wzrost o 0,2 pkt proc.).

Oznacza to, że do Sejmu weszłoby pięć ugrupowań: KO, PiS, Konfederacja, Lewica i Konfederacja Korony Polskiej.

Poza progiem wyborczym znalazłyby się z kolei PSL - 4,8 proc. (wzrost o 0,9 pkt proc.), Partia Razem - 3,4 proc. (wzrost o 1 pkt proc.),Polska 2050 - 1,5 proc. (spadek o 0,1 pkt proc.).

Aż 6,6 proc. respondentów nie potrafiło wskazać, na które ugrupowanie oddałoby głos.

Żadna koalicja nie postanie bez Brauna? Najnowszy sondaż

Gdyby wyniki sondażu przełożyły się bezpośrednio na wynik wyborów, skład Sejmu wyglądałby następująco:

Koalicja Obywatelska - 189 mandatów,

Prawo i Sprawiedliwość - 161 mandatów,

Konfederacja - 60 mandatów,

Lewica - 26 mandatów,

Konfederacja Korony Polskiej - 24 mandaty.

Żadne ugrupowanie nie uzyskałoby samodzielnej większości, czyli 231 mandatów. KO w koalicji z Lewicą dysponowałaby 215 mandatami, co wciąż nie daje większości parlamentarnej. Ugrupowaniu Tuska potrzebny byłby kolejny koalicjant, lecz jak komentuje WP, współpraca z Konfederacją lub partią Brauna nie wydaje się prawdopodobna.

Z kolei PiS, wchodząc w sojusz z Konfederacją, mógłby liczyć na 221 mandatów - również za mało, by rządzić samodzielnie. Dopiero włączenie partii Brauna dawałoby 245 mandatów, co zapewniłoby większość.

Bez szans na koalicję? Eksperci wieszczą "polityczny kryzys"

W rozmowie z WP prof. Robert Alberski Braun i jego ugrupowanie staje się tym samym "języczkiem u wagi" na polskiej scenie politycznej. - Bez niej ta koalicja się nie dopina. To pozostawia nas w kryzysie politycznym - ocenił.

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem według profesora jest powołanie rządu mniejszościowego przez prezydenta. Utworzyć go miałaby koalicja PiS i Konfederacji, bo do nichKarolowi Nawrockiemu zdecydowanie bliżej.

Sondaż partyjny przeprowadziła United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski metodą CATI / CAWI, w dniach 24-26 października 2025 roku, na próbie N=1000.

