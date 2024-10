Poranek był chłodny, zwłaszcza na południu Polski. O godz. 6:00 w Zakopanem zanotowano jedynie 1,6 st. C. Najcieplej w tym czasie było w Ustce: 10,7 st. C - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W Kotlinie Jeleniogórskiej zalegają gęste mgły, ograniczające lokalnie widzialność do 100 metrów. Wkrótce jednak zanikną.