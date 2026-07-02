Zacznie wiać nocą i prędko nie przestanie. Region zagrożony wichurami
Jak tylko skończy się dzień, zaczną się problemy. W nocy na Wybrzeże spadną prawdziwe wichury, przed którymi ostrzegają synoptycy z IMGW. Praktycznie całe nadmorskie tereny objęte są ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia. Możliwe, że miejscami podmuchy osiągną niecałe 100 km/h.
Jest już spokojniej niż w środę, kiedy to wiele miast zmagało się z niebezpiecznymi nawałnicami. W czwartek w drugiej połowie dnia burz już nie powinniśmy się spodziewać, ale wieczorem i w nocy na Wybrzeżu pogoda jeszcze się zepsuje. Chodzi o bardzo silny wiatr, przed którym ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
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Wichury coraz bliżej. Wybrzeże pokryte ostrzeżeniami
Nie musimy już obawiać się upału, który w środę pojawił się po raz ostatni, przynajmniej do połowy lipca.
Większym problemem okazały się burze, przez które strażacy w całym kraju interweniowali tysiące razy, usuwając powalone drzewa, wypompowując wodę z zalanych zabudowań czy zabezpieczając uszkodzone i pozrywane dachy budynków.
Chociaż w ciągu dnia będzie wyraźnie spokojniej, to pod jego koniec, a zwłaszcza w nocy z czwartku na piątek sytuacja może się powtórzyć, przynajmniej na Wybrzeżu. Tam prognozowane są wichury.
Wiatr może się okazać na tyle silny, że synoptycy IMGW zdecydowali się na wydanie ostrzeżeń pierwszego i drugiego stopnia. Pomarańczowe alerty wydano dla województw:
- pomorskiego (powiaty: pucki, wejherowski, lęborski, słupski, Słupsk);
- zachodniopomorskiego (powiaty: sławieński, koszaliński, Koszalin, kołobrzeski).
Specjaliści ostrzegają, że nad morzem trzeba się liczyć z wiatrem, który osiągnie średnią prędkość do 55, ale w porywach do 90 km/h. Do tego lokalnie możliwe będą jeszcze burze.
Ostrzeżenia drugiego stopnia wejdą w życie o godz. 3:00 i utrzymają się do 20:00 w piątek.
Nieco słabiej, ale wciąż dość mocno powieje również w zachodniej części Wybrzeża. Pozostała część nadmorskich powiatów Pomorza Zachodniego objęta została ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed wiatrem dochodzącym w porywach do 75 km/h.
Te alerty również będą obowiązywać od godz. 3:00 jednak powinny zniknąć nieco wcześniej niż pomarańczowe, bo o godz. 17:00 w piątek.
Burze skupiły się na południowym wschodzie. Potem się przesuną
Na przeciwległym krańcu Polski problemem jest nie tylko silny wiatr, lecz również burze. W ciągu ostatnich kilku godzin w rejonie Ustrzyk Dolnych spadło około 36 litrów wody na metr kwadratowy - wynika z danych IMGW.
Po południu cały czas występują tam przelotne opady deszczu i burze, więc możliwe, że suma opadów jeszcze się zwiększy. Porywy wiatru podczas burz sięgają 60 km/h.
Strefa opadów i burz przesuwa się z południa na północ i północny wschód.
Na szczęście ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, które wydano dla południa Lubelszczyzny oraz dużej części Podkarpacia, powinny zniknąć do godz. 15:00, w miarę jak pogoda w tej części kraju będzie się poprawiać.
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