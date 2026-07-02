Jest już spokojniej niż w środę, kiedy to wiele miast zmagało się z niebezpiecznymi nawałnicami. W czwartek w drugiej połowie dnia burz już nie powinniśmy się spodziewać, ale wieczorem i w nocy na Wybrzeżu pogoda jeszcze się zepsuje. Chodzi o bardzo silny wiatr, przed którym ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Wichury coraz bliżej. Wybrzeże pokryte ostrzeżeniami

Nie musimy już obawiać się upału, który w środę pojawił się po raz ostatni, przynajmniej do połowy lipca.

Większym problemem okazały się burze, przez które strażacy w całym kraju interweniowali tysiące razy, usuwając powalone drzewa, wypompowując wodę z zalanych zabudowań czy zabezpieczając uszkodzone i pozrywane dachy budynków.

Chociaż w ciągu dnia będzie wyraźnie spokojniej, to pod jego koniec, a zwłaszcza w nocy z czwartku na piątek sytuacja może się powtórzyć, przynajmniej na Wybrzeżu. Tam prognozowane są wichury.

Wiatr może się okazać na tyle silny, że synoptycy IMGW zdecydowali się na wydanie ostrzeżeń pierwszego i drugiego stopnia. Pomarańczowe alerty wydano dla województw:

pomorskiego (powiaty: pucki, wejherowski, lęborski, słupski, Słupsk);

zachodniopomorskiego (powiaty: sławieński, koszaliński, Koszalin, kołobrzeski).

Na Wybrzeżu z powodu prognozowanych wichur wydano alerty IMGW pierwszego i drugiego stopnia IMGW materiał zewnętrzny

Specjaliści ostrzegają, że nad morzem trzeba się liczyć z wiatrem, który osiągnie średnią prędkość do 55, ale w porywach do 90 km/h. Do tego lokalnie możliwe będą jeszcze burze.

Ostrzeżenia drugiego stopnia wejdą w życie o godz. 3:00 i utrzymają się do 20:00 w piątek.

Nieco słabiej, ale wciąż dość mocno powieje również w zachodniej części Wybrzeża. Pozostała część nadmorskich powiatów Pomorza Zachodniego objęta została ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed wiatrem dochodzącym w porywach do 75 km/h.

Noc oraz piątkowy poranek będą wietrzne na Wybrzeżu. Miejscami podmuchy osiągną nawet 90 km/h WXCharts materiał zewnętrzny

Te alerty również będą obowiązywać od godz. 3:00 jednak powinny zniknąć nieco wcześniej niż pomarańczowe, bo o godz. 17:00 w piątek.

Burze skupiły się na południowym wschodzie. Potem się przesuną

Na przeciwległym krańcu Polski problemem jest nie tylko silny wiatr, lecz również burze. W ciągu ostatnich kilku godzin w rejonie Ustrzyk Dolnych spadło około 36 litrów wody na metr kwadratowy - wynika z danych IMGW.

Po południu cały czas występują tam przelotne opady deszczu i burze, więc możliwe, że suma opadów jeszcze się zwiększy. Porywy wiatru podczas burz sięgają 60 km/h.

Strefa opadów i burz przesuwa się z południa na północ i północny wschód.

Na szczęście ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, które wydano dla południa Lubelszczyzny oraz dużej części Podkarpacia, powinny zniknąć do godz. 15:00, w miarę jak pogoda w tej części kraju będzie się poprawiać.

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