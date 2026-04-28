Wyżowa pogoda utrzymuje w ryzach niekorzystne zjawiska, ale nie przez całą dobę. Choć za dnia jest przeważnie spokojnie i w wielu miejscach słonecznie, to nocami szybko robi się bardzo zimno. Teraz po zachodzie słońca nie będzie inaczej. Niedługo znowu nadejdą przymrozki - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mało tego, wystąpią w całej Polsce.

Nadciągają mocne przymrozki. Będzie osiem stopni na minusie

"Prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -1 do -4 st. C, przy gruncie od -3 do -8 st. C" - czytamy w komentarzu do ostrzeżeń pierwszego stopnia wystosowanych przez IMGW.

Nowe ostrzeżenia przed tym zjawiskiem synoptycy wystosowali we wtorek przed południem. Obowiązuje one w całym kraju, bez wyjątku.

W północnej połowie kraju ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godz. 22:00, a na południu godzinę później. Wszędzie będą obowiązywać przez całą noc - alerty pozostaną w mocy do godz. 7:00 w środę.

Niedługo będzie cieplej za dnia. Noce dalej zimne

Ochłodzenie, w jakim tkwimy od początku tygodnia, potrwa do końca kwietnia. Od początku maja jednak możemy się spodziewać nadejścia potężnej fali ciepła.

Nocami w wielu miejscach dalej będzie mroźnie. To typowe dla wyżowej aury, więc czeka ją nas spokojne, przeważnie spokojne dni, z szybkim ochłodzeniem po zmroku. Wówczas w wielu miejscach będzie od -3 do 1 stopnia, a na terenach podgórskich nocami mrozy osiągną -6, -4 stopnie. Potem nastaną bardzo ciepłe dni.

Od 1 maja na zachodzie zrobi się bardzo ciepło: miejscami będzie tam około 22 st. C. To będzie dopiero początek, ponieważ ocieplenie będzie postępować.

Cała majówka zapowiada się obecnie na bardzo ciepłą, a nawet wręcz gorącą. Przez kilka pierwszych dni maja w całej Polsce temperatury będą przekraczać barierę 20 stopni, a możliwe, że lokalnie na zachodzie będą dochodzić do nawet około 28 stopni Celsjusza.

