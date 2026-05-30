Zacznie się w sobotę i potrwa cały weekend. Kraj w alertach pogodowych

Dagmara Pakuła

Niż znad południowej Szwecji przyniesie do Polski załamanie pogody. 11 województw w zachodniej i centralnej części kraju objęły alerty I stopnia przed burzami. IMGW prognozuje tam silne opady deszczu oraz wiatr do 70 km/h, a lokalnie opady gradu. Niedziela nie przyniesie wypogodzenia.

Mężczyzna w szortach idzie ulicą pod parasolem, chowając się przed ulewnym deszczem, w tle autobus
Weekend z załamaniem pogody. IMGW wydał alerty (zdj. ilustracyjne)

W skrócie

  • Ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla 11 województw będą stopniowo wygasać lub wchodzić w życie w sobotę.
  • W sobotę prognozowane są burze, miejscami z intensywnym deszczem i porywistym wiatrem do 70 km/h, a lokalnie z gradem.
  • W niedzielę przewidywane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu oraz możliwe burze z opadami do 10 mm.
Ostrzeżenia I stopnia przed burzami wydane dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz zachodnich części woj. wielkopolskiego i dolnośląskiego są aktywne i wygasną najpóźniej o godz. 8.00 w sobotę.

Alerty w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim i małopolskim oraz we wschodnich częściach wielkopolskiego i dolnośląskiego, wejdą w życie o godz. 8 i potrwają do godz. 20 w sobotę.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do około 70 km/h. Lokalnie grad" - poinformował IMGW.

Ostrzeżenia I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.

Pogoda na weekend. Przez Polskę przejdzie pas burzowy

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Polska jest pod wpływem zatoki niżu znad południowej Szwecji z chłodnym, okludującym się frontem atmosferycznym przemieszczającym się powoli z zachodu ku centrum kraju. Napływa nadal ciepłe, nieco wilgotniejsze powietrze polarne morskie.

W sobotę na wschodzie kraju będzie zachmurzenie małe stopniowo wzrastające do umiarkowanego i dużego, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami, po południu na zachodzie także z rozpogodzeniami.

Przelotne opady deszczu, postępujące z zachodu na wschód; bez opadów tylko na krańcach północno-wschodnich. Rano zanikające burze na południowym zachodzie; po południu burze utworzą się w centralnym pasie, od Kujaw po Śląsk i Małopolskę. W czasie burz prognozowana suma opadów do 25 mm.

Temperatura maksymalna od 17 st. C, 19 st. C miejscami na Pomorzu, w centrum i na południu kraju do 22 st. C na wschodzie i 25 st. C na południowym zachodzie; chłodniej miejscami na środkowym i wschodnim wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich Karpat, od 14 st. C do 16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, za wyjątkiem północnego wschodu okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do około 70 km/h. W szczytowych partiach gór wiatr w porywach do 70 km/h, początkowo w Sudetach do 90 km/h.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na południowym zachodzie kraju, także z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie, tam też początkowo burze. W czasie burz suma opadów do 15 mm. Temperatura minimalna od 10 st. C do 15 st. C, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, około 8 st. C. Wiatr słaby, początkowo miejscami umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 70 km/h. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 60 km/h.

Pogoda na niedzielę. Weekend pochmurny i burzowy

W niedzielę spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, na południowym zachodzie także małe. We wschodniej połowie kraju oraz miejscami na Pomorzu i w górach przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie i wschodzie możliwe burze z opadem około 10 mm.

Temperatura maksymalna około 18 st. C na północy i w rejonach podgórskich Karpat, od 20 st. C do 23 st. C na przeważającym obszarze i do 25 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w południowej części kraju okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 60 km/h.

