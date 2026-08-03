W skrócie W poniedziałek w wielu regionach Polski prognozowane są temperatury przekraczające 30 stopni Celsjusza, a w środę mogą sięgnąć 40 stopni.

IMGW wprowadził ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami oraz przed burzami w wybranych częściach kraju, szczególnie w południowej i centralnej Polsce.

Temperatura zacznie spadać w piątek, jednak w południowo-wschodniej Polsce wciąż możliwe są wartości sięgające 28 stopni Celsjusza.

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Rozpoczyna się kolejna fala upałów w Polsce. W poniedziałek ponad 30 stopni Celsjusza zanotujemy w centralnej oraz południowej Polsce, ale prawdziwy ukrop spodziewany jest w środę - wówczas termometry mogą wskazać nawet 40 kresek.

Fala upałów. IMGW wydał serię ostrzeżeń

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek ostrzeżenia przed upałem dla całej dolnej połowy Polski. Część kraju na południe od linii łączącej Zieloną Górę, Konin, Warszawę aż po Białą Podlaską objęta jest alertem drugiego stopnia.

Trzeci stopień ostrzeżeń obowiązuje w centralnej części Małopolski, na północy Podkarpacia oraz na południu Lubelszczyzny.

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Gdzie burza? Ostrzeżenia przed nawałnicami

IMGW ostrzega także przed burzami. Nawałnice spodziewane są w Tatrach, w tym w Zakopanem, oraz w północnej części województwa mazowieckiego oraz podlaskiego.

Temperatura poszybuje. Na termometrach nawet 40 kresek

We wtorek ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia dotyczyć będą większej części kraju. Alerty wydano dla województw: łódzkiego, świętokrzyskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego i południowej części województwa mazowieckiego. Reszta kraju objęta jest ostrzeżeniami drugiego stopnia.

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Punkt kulminacyjny tej fali upałów nastąpi w środę. Wówczas w Kielcach czy Rzeszowie spodziewane jest 40 stopni Celsjusza. Niewykluczone, że w tym dniu padnie nowy rekord. Dotychczas najwyższą temperaturę odnotowano w Słubicach (województwo lubuskie) podczas fali upałów z końca czerwca - było to 40,5 stopni Celsjusza.

Upały to nie wszystko. Przez Polskę przejdą burze

W środę alerty trzeciego stopnia obowiązywać będą w województwach: łódzkim, świętokrzyski, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim i mazowieckim. Reszta kraju objęta jest ostrzeżeniami drugiego stopnia.

W czwartek wciąż będzie upalnie, do tego przez Polskę będą przechodzić burze. Temperatura zacznie spadać dopiero w piątek, choć na południowym wschodzie wciąż możliwe jest nawet 28 stopni Celsjusza.

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