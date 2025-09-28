Zacznie się w niedzielę. Do Polski nadciąga fala zimna

W niedzielę część Polski ma ostatnią szansę, by nacieszyć się pogodnym niebem. Jeszcze w tym dniu do kraju zacznie wkraczać front niosący załamanie pogody, opady, a także ochłodzenie. Na dobre rozgości się on w Polsce w poniedziałek. Na wschodzie w najcieplejszym momencie dnia temperatura nie przekroczy 10 kresek powyżej zera. Pod koniec przyszłego tygodnia szykuje się jednak kolejna zmiana pogody.

"Niedziela z kapryśnym niebem - trochę słońca, trochę chmur, a miejscami na północy i wschodzie słabe opady" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda. Niedziela z szansą na słońce, potem zmiana

Niebo będzie zachmurzone głównie na obszarze od Podlasia, poprzez Mazowsze, po Podkarpacie. Więcej przejaśnień i rozpogodzeń na zachodzie kraju.

Temperatura przyjmie wartości w granicach od 14 do 15 st. Celsjusza, najcieplej będzie na zachodzie - tam nawet do 18 stopni.

W nocy najwięcej chmur od Małopolski i Podkarpacia po Lubelszczyznę i Podlasie. Na tym obszarze mogą wystąpić niewielkie opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 4 do 7 st. Celsjusza, na Pomorzu w granicach około 2 stopni.

W nocy na Dolnym Śląsku prognozowane są lokalne, silne zamglenia, z ograniczeniem widoczności do 400 m.

Jeszcze w niedzielę do Polski zacznie wkraczać chłodny front związany z niżem znad Ukrainy. Przyniesie on wyraźne ochłodzenie, opady i porywisty wiatr - podaje serwis twojapogoda.pl.

    Załamanie pogody. Chmury, deszcz, a nawet burze

    W poniedziałek na przeważającym obszarze kraju będzie dominowało zachmurzenie duże. Najwięcej chmur będzie się koncentrować na Mazowszu, częściowo na Dolnym i Górnym Śląsku, Małopolsce, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Możliwe przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie nawet burze.

    Temperatura zacznie powoli spadać. Na wschodzie przyjmie wartości od 9 do 10 st. Celsjusza, na zachodzie termometry wskażą około 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty.

    W nocy z poniedziałku na wtorek ponownie zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, na północnym zachodzie i zachodzie umiarkowane. We wschodniej części kraju prognozowane są przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie od 5 do 7 st. Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

      Mróz w nocy, ciepło w dzień. Różnice nawet 20 stopni

      Pierwsza połowa tygodnia będzie pochmurna i deszczowa. Na południu i południowym wschodzie w najcieplejszym momencie dnia będzie maksymalnie 7-8 st. Celsjusza. Na północy cieplej - tam od 13 do 16 stopni.

      Serwis twojapogoda.pl podaje, że taka aura nie potrwa długo, z końcem nadchodzącego tygodnia nadciągnie do Polski kolejna zmiana, ale związane z nią będzie niebezpieczne zjawisko termiczne.

      Noce będą wówczas bardzo zimne, nawet z przymrozkami, w ciągu dnia - przyjemnie ciepło. Różnice w temperaturze mogą przekraczać 20 stopni.

