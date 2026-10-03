Zacznie się po zmroku. IMGW wydał ostrzeżenia dla dziewięciu województw

W skrócie IMGW ogłosił ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstą mgłą na terenie dziewięciu województw.

Ostrzeżenie będzie obowiązywać od soboty o godzinie 22 do niedzieli do godziny 10 i dotyczy miejsc, gdzie widzialność może spaść do 200 metrów na co najmniej osiem godzin.

Przewidywane są lokalne opady deszczu na północy, temperatury od minus 1 st. C do 12 st. C oraz słaby, zmienny wiatr.

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Ostrzeżenie IMGW zacznie obowiązywać w sobotę o godz. 22 i potrwa do godz. 10 w niedzielę.

Alert I stopnia przed gęstą mgłą został wydany dla całych obszarów woj.: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i lubuskiego oraz dla przeważającego obszaru woj. wielkopolskiego. Ostrzeżenie obowiązuje także na części woj.: mazowieckiego, podlaskiego i dolnośląskiego.

Na obszarze objętym ostrzeżeniem prognozowana jest gęsta mgła ograniczająca widzialność do 200 m i utrzymująca się przynajmniej osiem godzin.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

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Pogoda na weekend. Do kraju zaczęło napływać powietrze polarne

Synoptycy wyjaśniają, że obecnie prawie cała Europa znajduje się w obszarze wysokiego ciśnienia, jedynie krańce północne i północno-zachodnie są w oddziaływaniu niżów z frontami atmosferycznymi.

Polska jest w obszarze wysokiego ciśnienia, jedynie na północnym zachodzie i północy kraju przejściowo zaznaczy się płytka zatoka niżowa wraz z mało aktywnym chłodnym frontem atmosferycznym. Do kraju zaczęło napływać powietrze polarne, na zachodzie kraju wilgotniejsze.

Taki układ sprawi, że w nocy z soboty na niedzielę na północnym zachodzie i północy będzie utrzymywać się zachmurzenie umiarkowane i duże, a na pozostałym obszarze kraju będzie bezchmurnie lub z małym zachmurzeniem.

Gdzie będzie padać? Prognoza pogody

Na północy lokalnie słabe opady deszczu. Miejscami, głównie na północy i zachodzie oraz w kotlinach górskich i dolinach rzecznych, mgły ograniczające widzialność do około 200 m. Temperatura minimalna od 3 st. C, 5 st. C na południowym wschodzie i w rejonach podgórskich Sudetów, około 8 st. C w centrum, do 10 st. C, 12 st. C na północnym zachodzie.

Na południowym wschodzie w obniżeniach terenu lokalnie spadek temperatury do 1 st. C, a w kotlinach karpackich do minus 1 st. C. Wiatr słaby, zmienny.

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