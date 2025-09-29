Zacznie padać nie tylko deszcz. Miejscami zrobi się biało

W poniedziałek jesień pokaże swoją moc. To będzie zimny i pochmurny dzień w niemal całej Polsce. Przydadzą się ciepłe, nieprzemakalne kurtki, ponieważ w wielu miejscach popada deszcz. Na południowym wschodzie trzeba się przygotować na większe ulewy i burze z gradem lub krupą śnieżną. W wyższych partiach gór spadnie śnieg.

Początek kalendarzowej jesieni jest zdecydowanie chłodny, szczególnie po zmroku. W nocy z soboty na niedzielę w Kozienicach i Łodzi przygruntowe przymrozki wyniosły -2 stopnie Celsjusza. Początek tygodnia będzie chłodny również za dnia, zwłaszcza na terenach podgórskich - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda ze zdecydowaną jesienią

Poniedziałek będzie pochmurny, choć na zachodzie i północnym zachodzie kraju pojawią się większe przejaśnienia. W większości Polski jednak trzeba się liczyć z przelotnymi opadami deszczu.

Najgorszej pogody mogą się spodziewać mieszkańcy południowo-wschodniej Polski - tam mogą występować burze z ulewami. W ich trakcie suma opadów może sięgać 10 litrów wody na metr kwadratowy, a miejscami może spaść drobny grad lub krupa śnieżna.

Synoptycy IMGW nie wykluczają również opadów śniegu. Mogą one wystąpić w Karpatach i Sudetach, powyżej 1200-1300 metrów nad poziomem morza. Niewykluczone, że w szczytowych partiach Tatr możliwy będzie przyrost pokrywy śnieżnej o 4-7 cm.

Najsilniejsze deszcze mają spaść w południowo-wschodniej Polsce. Wysoko w górach może padać śniegWXChartsmateriał zewnętrzny

To będzie chłodny dzień, szczególnie na wschodzie kraju, gdzie temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 9 stopni. W centrum termometry pokażą około 12 st. C, zaś najcieplej będzie na zachodzie: do 16 stopni Celsjusza. Najzimniej zrobi się lokalnie na terenach podgórskich, gdzie można się spodziewać maksymalnie 7-9 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

    Na południu nieprzyjemnie przez cały dzień

    Od rana w większości Polski musimy się liczyć z niekorzystnymi warunkami, jednak z czasem - głównie na zachodzie - wraz z postępującym rozpogodzeniem pogoda stanie się obojętna albo nawet korzystna dla naszego organizmu.

    Na południowym wschodzie przez cały poniedziałek warunki będą niekorzystne. Na zachodzie z czasem poprawią się do korzystnychIMGWmateriał zewnętrzny

    Wieczorem trzeba uważać na wschodzie - tam znowu nadciągnie więcej chmur i będzie najchłodniej i warunki pogorszą się do niekorzystnych. Na południowym wschodzie tego niekorzystne warunki utrzymają się przez cały poniedziałek.

