Zacznie padać i prędko nie przestanie. Wiemy, gdzie pojawią się ulewy

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Rozpoczął się spokojny dzień, pod koniec którego czekają nas poważne zmiany. Wieczorem do Polski dotrze strefa intensywnych ulew. Miejscami na południowym zachodzie może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy. W nocy deszczu trzeba się spodziewać w dużej części kraju.

Wieczorem na zachodzie i południowym zachodzie zacznie intensywnie padać. Nocą strefa ulew rozszerzy się na większą część kraju
Wieczorem na zachodzie i południowym zachodzie zacznie intensywnie padać. Nocą strefa ulew rozszerzy się na większą część krajuJakub Włodek/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Początek dnia w wielu miejscach był pogodny, choć lokalnie występowały mgły ograniczające widzialność do około 300 metrów. O godz. 8:00 najchłodniej było w Zakopanem, gdzie zanotowano 11,7 st. C, a najcieplej było w Świnoujściu: 17,4 st. C. Z każdą godziną będzie coraz cieplej, jednak wieczorem warunki w części kraju się pogorszą - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda przeważnie spokojna. Potem nastąpi oberwanie chmury

Środa przeważnie będzie spokojna, choć miejscami - szczególnie na północy i krańcach zachodnich i południowych - przelotnie popada deszcz. Lokalnie na północnym wschodzie i północnym zachodzie może zagrzmieć. Podczas burz suma opadów sięgnie 15 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach może osiągać do 55 km/h.

W większości Polski będzie dość ciepło: od 21 stopni na północy do 25 st. C na południowym zachodzie. W ciągu dnia najchłodniej będzie na terenach podgórskich oraz w rejonie Helu: około 20 stopni Celsjusza.

Zobacz również:

Najwięcej deszczu w Polsce możemy się spodziewać w nocy ze środy na czwartek oraz w czwartek. Potem będzie nieco spokojniej
Polska

Opublikowali symulację opadów w Polsce. Wyróżnia się konkretny termin

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    Pod koniec dnia trzeba się jednak liczyć z załamaniem pogody, do którego dojdzie na zachodzie i południowym zachodzie. Wieczorem w tej części Polski zaczną się intensywne opady deszczu, które potrwają przez całą noc. Z tego powodu żółte alerty IMGW pierwszego stopnia wydano dla województw:

    • południowo-zachodniej części zachodniopomorskiego;
    • lubuskiego (bez powiatu strzelecko-drezdeneckiego);
    • dolnośląskiego;
    • opolskiego;
    • większości śląskiego (bez powiatów na północnym wschodzie);
    • południowo-zachodniej części małopolskiego.

    Na tych terenach suma opadów miejscami może sięgnąć 30-40 litrów wody na metr kwadratowy. Alerty wejdą w życie o godz. 20:00 i utrzymają się do godz. 8:00 w czwartek.

    Kolorowa mapa meteorologiczna Polski ukazująca obszary intensywnych opadów deszczu skoncentrowane głównie w południowo-zachodniej części kraju, zaznaczone różnymi odcieniami zieleni, żółci i czerwieni, legenda określająca poziom opadów oraz wyraźnie za...
    Wieczorem na południowym zachodzie wystąpią intensywne ulewy. W nocy ta strefa przesunie się ku centrum i północy krajuWXChartsmateriał zewnętrzny

    Z czasem strefa intensywnych opadów przesunie się z zachodu i południa w głąb kraju. Noc w wielu miejscach będzie deszczowa.

    Pogorszenie przyjdzie wieczorem

    Przez większość dnia w Polsce warunki przeważnie będą obojętne, a w ciągu dnia w pasie od Pomorza i Warmii po Lubelszczyznę i Podkarpacie poprawią się do korzystnych.

    Mapa Polski podzielona na strefy o zróżnicowanych warunkach biometeorologicznych z zaznaczeniem zmian pogodowych, korzystnych oraz niekorzystnych warunków, różnymi kolorami i oznaczeniami. W legendzie szczegółowe wyjaśnienia symboli, w prawym górnym ro...
    Przez większość dnia pogoda będzie obojętna, a wieczorem na południowym zachodzie warunki pogorszą się do niekorzystnychIMGWmateriał zewnętrzny

    Rano na północnym wschodzie warunki są niekorzystne, a wieczorem, w miarę zbliżania się deszczowego frontu, pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm również na Śląsku i południu Małopolski.

    Zobacz również:

    Skutki nawałnic, jakie w poniedziałek przechodzą przez południe Polski
    Małopolskie

    Pogodowy armagedon nad Polską. Silne burze, zalane ulice i gradobicia

    Marta Stępień
    Marta Stępień

    -----

    "Reakcja była właściwa". Gen. Polko o rosyjskich dronach na terytorium PolskiPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze