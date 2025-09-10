Zacznie padać i prędko nie przestanie. Wiemy, gdzie pojawią się ulewy
Rozpoczął się spokojny dzień, pod koniec którego czekają nas poważne zmiany. Wieczorem do Polski dotrze strefa intensywnych ulew. Miejscami na południowym zachodzie może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy. W nocy deszczu trzeba się spodziewać w dużej części kraju.
Początek dnia w wielu miejscach był pogodny, choć lokalnie występowały mgły ograniczające widzialność do około 300 metrów. O godz. 8:00 najchłodniej było w Zakopanem, gdzie zanotowano 11,7 st. C, a najcieplej było w Świnoujściu: 17,4 st. C. Z każdą godziną będzie coraz cieplej, jednak wieczorem warunki w części kraju się pogorszą - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Pogoda przeważnie spokojna. Potem nastąpi oberwanie chmury
Środa przeważnie będzie spokojna, choć miejscami - szczególnie na północy i krańcach zachodnich i południowych - przelotnie popada deszcz. Lokalnie na północnym wschodzie i północnym zachodzie może zagrzmieć. Podczas burz suma opadów sięgnie 15 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach może osiągać do 55 km/h.
W większości Polski będzie dość ciepło: od 21 stopni na północy do 25 st. C na południowym zachodzie. W ciągu dnia najchłodniej będzie na terenach podgórskich oraz w rejonie Helu: około 20 stopni Celsjusza.
Pod koniec dnia trzeba się jednak liczyć z załamaniem pogody, do którego dojdzie na zachodzie i południowym zachodzie. Wieczorem w tej części Polski zaczną się intensywne opady deszczu, które potrwają przez całą noc. Z tego powodu żółte alerty IMGW pierwszego stopnia wydano dla województw:
- południowo-zachodniej części zachodniopomorskiego;
- lubuskiego (bez powiatu strzelecko-drezdeneckiego);
- dolnośląskiego;
- opolskiego;
- większości śląskiego (bez powiatów na północnym wschodzie);
- południowo-zachodniej części małopolskiego.
Na tych terenach suma opadów miejscami może sięgnąć 30-40 litrów wody na metr kwadratowy. Alerty wejdą w życie o godz. 20:00 i utrzymają się do godz. 8:00 w czwartek.
Z czasem strefa intensywnych opadów przesunie się z zachodu i południa w głąb kraju. Noc w wielu miejscach będzie deszczowa.
Pogorszenie przyjdzie wieczorem
Przez większość dnia w Polsce warunki przeważnie będą obojętne, a w ciągu dnia w pasie od Pomorza i Warmii po Lubelszczyznę i Podkarpacie poprawią się do korzystnych.
Rano na północnym wschodzie warunki są niekorzystne, a wieczorem, w miarę zbliżania się deszczowego frontu, pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm również na Śląsku i południu Małopolski.
