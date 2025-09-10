Początek dnia w wielu miejscach był pogodny, choć lokalnie występowały mgły ograniczające widzialność do około 300 metrów. O godz. 8:00 najchłodniej było w Zakopanem, gdzie zanotowano 11,7 st. C, a najcieplej było w Świnoujściu: 17,4 st. C. Z każdą godziną będzie coraz cieplej, jednak wieczorem warunki w części kraju się pogorszą - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda przeważnie spokojna. Potem nastąpi oberwanie chmury

Środa przeważnie będzie spokojna, choć miejscami - szczególnie na północy i krańcach zachodnich i południowych - przelotnie popada deszcz. Lokalnie na północnym wschodzie i północnym zachodzie może zagrzmieć. Podczas burz suma opadów sięgnie 15 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach może osiągać do 55 km/h.

W większości Polski będzie dość ciepło: od 21 stopni na północy do 25 st. C na południowym zachodzie. W ciągu dnia najchłodniej będzie na terenach podgórskich oraz w rejonie Helu: około 20 stopni Celsjusza.

Pod koniec dnia trzeba się jednak liczyć z załamaniem pogody, do którego dojdzie na zachodzie i południowym zachodzie. Wieczorem w tej części Polski zaczną się intensywne opady deszczu, które potrwają przez całą noc. Z tego powodu żółte alerty IMGW pierwszego stopnia wydano dla województw:

południowo-zachodniej części zachodniopomorskiego ;

lubuskiego (bez powiatu strzelecko-drezdeneckiego);

dolnośląskiego ;

opolskiego ;

większości śląskiego (bez powiatów na północnym wschodzie);

południowo-zachodniej części małopolskiego.

Na tych terenach suma opadów miejscami może sięgnąć 30-40 litrów wody na metr kwadratowy. Alerty wejdą w życie o godz. 20:00 i utrzymają się do godz. 8:00 w czwartek.

Wieczorem na południowym zachodzie wystąpią intensywne ulewy. W nocy ta strefa przesunie się ku centrum i północy kraju WXCharts materiał zewnętrzny

Z czasem strefa intensywnych opadów przesunie się z zachodu i południa w głąb kraju. Noc w wielu miejscach będzie deszczowa.

Pogorszenie przyjdzie wieczorem

Przez większość dnia w Polsce warunki przeważnie będą obojętne, a w ciągu dnia w pasie od Pomorza i Warmii po Lubelszczyznę i Podkarpacie poprawią się do korzystnych.

Przez większość dnia pogoda będzie obojętna, a wieczorem na południowym zachodzie warunki pogorszą się do niekorzystnych IMGW materiał zewnętrzny

Rano na północnym wschodzie warunki są niekorzystne, a wieczorem, w miarę zbliżania się deszczowego frontu, pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm również na Śląsku i południu Małopolski.

