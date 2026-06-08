W skrócie Wyż Emil spowodował uspokojenie pogody w Polsce, jednak burze i silniejsze deszcze występują na północnym wschodzie kraju.

Od wtorku nastąpi pogorszenie pogody, wraz z nadejściem frontów atmosferycznych. Przyniosą one ulewne deszcze, burze i silny wiatr, szczególnie w centralnej i zachodniej części Polski.

W środę burze i intensywne opady przeniosą się na wschód. Czwartek natomiast powinien być spokojniejszym, choć wciąż deszczowym dniem.

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Wyż Emil przyniósł do Polski w poniedziałek duże uspokojenie w pogodzie. Burze i silniejsze deszcze nawiedzą tylko północno-wschodnie rejony kraju, podczas gdy na zachodzie i południu aura przeważnie będzie łagodna. Kolejne dni już tak spokojne jednak nie będą - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Załamanie pogody od wtorku. Nadejdzie więcej grzmotów

Na zdecydowane pogorszenie pogody musimy być gotowi już we wtorek. Wtedy bowiem od zachodu napłynie front atmosferyczny i przyniesie ulewne deszcze oraz intensywne burze z niebezpiecznym wiatrem.

Łagodna aura utrzyma się tylko na wschodnich krańcach Polski, zaś na zachodzie i w centrum zrobi się pochmurnie i deszczowo. W trakcie burz może spaść do 20, a miejscami na Śląsku i w Małopolsce do 40 litrów wody na metr kwadratowy.

Z zachodu ku centrum przesunie się front atmosferyczny z burzami, ulewami i silnym wiatrem WXCharts materiał zewnętrzny

Tak intensywne opady w krótkim czasie mogą stworzyć lokalne zagrożenie podtopieniami. W trakcie burz będzie nie tylko ulewnie, lecz również bardzo wietrznie: podmuchy osiągną w tych rejonach do 70 km/h.

Burze mogą się okazać na tyle silne, że specjaliści z IMGW prognozują tego dnia wydanie z tego powodu ostrzeżeń pierwszego stopnia. Mają one objąć swoim zasięgiem centralną i zachodnią część Polski. Tylko na Pomorzu Zachodnim może się obejść bez ostrzeżeń.

Załamanie pogody we wtorek nastąpi w centrum i na zachodzie. Tam możliwe będą alerty IMGW pierwszego stopnia z powodu burz IMGW materiał zewnętrzny

Strefa burz swoim zasięgiem może objąć między innymi zachodnią część Warmii i Mazur, Mazowsza oraz Podkarpacia. Spokojnie we wtorek powinno być tylko na samym wschodzie.

W ślad za jednym frontem atmosferycznym nadciągną kolejne. Dlatego środa również nie zapowiada się zbyt przyjemnie.

Strefa burz się przesunie. Wichury osiągną 80 km/h

Burze z intensywnymi ulewami oraz wichurami w środę skoncentrują się na wschodniej Polsce. Mieszkańcy zachodniej części kraju tym razem będą mogli odpocząć od najgorszych zjawisk.

Mimo wszystko wszędzie będzie pochmurnie, z przelotnymi opadami deszczu. Opady na północy i zachodzie będą jednak dość słabe i nie powinny potrwać zbyt długo. Na południowym wschodzie zaś popada intensywnie i dość długo, możliwe że przez kilka godzin.

Burze najsilniejsze będą we wschodniej i południowo-wschodniej Polsce. Oprócz ulew będą im towarzyszyć lokalne opady gradu, a porywy wiatru osiągną nawet do 80 km/h. Tak silny wiatr może łamać gałęzie i słabsze drzewa, więc może powodować poważniejsze szkody, w tym przerwy w dostawie prądu.

Środa będzie deszczowa i pochmurna, a najsilniejsze burze skoncentrują się na południowym wschodzie Polski WXCharts materiał zewnętrzny

Środowe ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia z powodu burz mają zostać wydane dla województw podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego i wschodniej części śląskiego.

Środa będzie burzowa na wschodzie. Najwięcej deszczu spadnie w południowo-wschodnich rejonach kraju IMGW materiał zewnętrzny

Najsilniejsze ulewy i burze mogą wystąpić w zachodniej części Małopolski i Ziemi Świętokrzyskiej oraz zachodnich rejonach Podkarpacia.

Możliwe, że w środę nastąpi apogeum złej pogody. Czwartek powinien już być wyraźnie spokojniejszy pod tym względem, choć będzie to deszczowy dzień w praktycznie całym kraju. Najwięcej wody spadnie na wschodzie i południu, jednak być może uda się uniknąć burz.

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