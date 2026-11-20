W piątek słońca praktycznie nie zobaczymy. Z czasem więcej przejaśnień i rozpogodzeń pojawi się na północnym zachodzie, ale w zdecydowanej większości regionów utrzyma się duże zachmurzenie - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wychodząc z domu warto zabrać parasol.

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Niżowo w całej Polsce. Zrobi się mokro

Wpływ na pogodę w naszym kraju będą miały niże Talia i Veronica - za ich sprawą praktycznie wszędzie będziemy się zmagać z dość trudnymi warunkami.

Synoptycy prognozują lokalne burze w pasie nadmorskim, za to silniejsze opady deszczu zanotujemy na południu kraju - tam suma opadów może dojść do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Przelotnie popada jednak również na wielu innych terenach, miejscami nawet dość intensywnie.

W górach popada również deszcz ze śniegiem oraz sam śnieg. Na szczytach Tatr jego pokrywa może się zwiększyć o około 5 centymetrów. Obecnie najwięcej leży go w rejonie Kasprowego Wierchu: 24 centymetry.

W piątek najwięcej deszczu spadnie na południu kraju - prognozuje IMGW WXCharts materiał zewnętrzny

Powoli kończy się najcieplejszy okres tego tygodnia. W czwartek na najcieplejszym południowym wschodzie zanotowano nawet 14,1 st. C (w Tarnowie), a w piątek maksymalne wartości będą nieco niższe.

"Należy być przygotowanym na postępującą zmianę pogody, w tym ochłodzenie" - podkreśla IMGW w prognozie biometeorologicznej na piątek.

Tak jak dzień wcześniej, najwyższe temperatury znowu wystąpią w południowo-wschodniej Polsce, gdzie osiągną do 11 stopni. W centrum można liczyć na około 8 st. C, a najchłodniej w piątek będzie na północnym zachodzie: nie więcej niż 4 stopnie.

Choć najcieplej będzie na południu i wschodzie, od północnego zachodu zacznie już napływać chłodniejsze powietrze WXCharts materiał zewnętrzny

W dużej części kraju będzie spokojnie, ze słabymi lub umiarkowanymi podmuchami wiatru, jednak mocniej powieje nad morze oraz na południu: do 60 km/h. Najsilniejszego wiatru trzeba się spodziewać na szczytach Tatr i Sudetów, odpowiednio: do 80 i 100 km/h. W najwyższych partiach gór możliwe więc będą lokalne zawieje i zamiecie śnieżne.

Postępujące ochłodzenie coraz mocniej odczujemy w kolejnych godzinach, a zwłaszcza w nocy.

Pogoda na piątek wymagająca. Potem wrócą mrozy

Rano w całej Polsce pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm. Tak będzie przez cały dzień na południu i w schodzie. Z kolei na północnym zachodzie stopniowo warunki zaczną się zmieniać na obojętne.

Niekorzystne warunki utrzymają się w większości Polski, a z czasem sytuacja poprawi się jedynie na północy i zachodzie IMGW materiał zewnętrzny

Po zachodzie słońca zrobi się zimno i pojawią się mocniejsze przymrozki. Na północnym wschodzie dojdą one do -3 stopni, a w centrum wyniosą około -1 st. C. Na najcieplejszym południowym wschodzie będzie do około 3 stopni Celsjusza.

Kolejne dni i noce zapowiadają się na znacznie chłodniejsze.

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