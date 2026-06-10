Zaczęły się burzowe i ulewne godziny. Wyraźnie widać to w ostrzeżeniach

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Ciemne, deszczowe chmury zawisły nad praktycznie całą Polską. Pogoda znowu się pogorszy, i to na tyle, że synoptycy zdecydowali się wydać nowe ostrzeżenia. Dotyczą one silnego deszczu z burzami w centrum i na południowym wschodzie kraju. Łącznie w związku z niebezpieczną aurą alerty obowiązują w łącznie 10 województwach.

Deszcz i burza skoncentrują się na kilku regionach Polski. IMGW opublikował nowe alerty pierwszego stopnia
Pojawiły się nowe ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia związane z burzami i ulewamiTomasz Stańczak/Agencja Wyborcza.pl/IMGWmateriał zewnętrzny

Najnowszy komunikat ostrzegający przed niebezpieczną aurą pojawił się w środę po południu. Specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zwracają w nim uwagę na "opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym", którym mogą towarzyszyć burze.

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IMGW ostrzega. Burze przyjdą z ulewami

"Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm. Opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 60 km/h" - ostrzegają eksperci IMGW.

Ten komunikat dotyczy południowej części Mazowsza, wschodniej połowy Ziemi Łódzkiej, powiatu siemiatyckiego na Podlasiu, centralnej i północnej Lubelszczyzny, Ziemi Świętokrzyskiej, większości Małopolski (bez południowo-wschodnich krańców) oraz północnych rejonów Podkarpacia.

Mapa Polski z wyróżnionym na żółto obszarem województwa mazowieckiego oraz zaznaczonym położeniem Warszawy.
Najsilniejsze ulewy z burzami w środę opanują tereny w centrum i na południowym wschodzie krajuIMGWmateriał zewnętrzny

Powyższe ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 19:00 i utrzymają się do południa w czwartek. Nie są jednak jedynymi alertami, które opublikowano.

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Burze swoim zasięgiem w środę obejmą znaczną część Polski. Żółte ostrzeżenia przed tymi zjawiskami obejmują również południowo-wschodnie rejony Podkarpacia, Lubelszczyzny i krańców Małopolski,

Na północy trzeba z kolei uważać na intensywne opady deszczu. Ulewy mogą dać się we znaki mieszkańcom północnych terenów Mazowsza, zachodu Podlasia, dużej części centralnych i południowych rejonów Warmii i Mazur oraz zachodnich Kujaw.

Mapa Polski z zachodnią częścią oznaczoną na biało, a wschodnią na żółto, z zaznaczonymi głównymi miastami i granicą podziału przebiegającą pionowo przez środek kraju.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW z powodu burz oraz intensywnych opadów deszczu wydano dla 10 województwIMGWmateriał zewnętrzny

Łącznie ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia z powodu burz i ulewnego deszczu obowiązują obecnie w całości lub części 10 województw.

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