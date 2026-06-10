Najnowszy komunikat ostrzegający przed niebezpieczną aurą pojawił się w środę po południu. Specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zwracają w nim uwagę na "opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym", którym mogą towarzyszyć burze.

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IMGW ostrzega. Burze przyjdą z ulewami

"Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm. Opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 60 km/h" - ostrzegają eksperci IMGW.

Ten komunikat dotyczy południowej części Mazowsza, wschodniej połowy Ziemi Łódzkiej, powiatu siemiatyckiego na Podlasiu, centralnej i północnej Lubelszczyzny, Ziemi Świętokrzyskiej, większości Małopolski (bez południowo-wschodnich krańców) oraz północnych rejonów Podkarpacia.

Najsilniejsze ulewy z burzami w środę opanują tereny w centrum i na południowym wschodzie kraju IMGW materiał zewnętrzny

Powyższe ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 19:00 i utrzymają się do południa w czwartek. Nie są jednak jedynymi alertami, które opublikowano.

Dziesięć województw z ostrzeżeniami. Pogoda nam nie sprzyja

Burze swoim zasięgiem w środę obejmą znaczną część Polski. Żółte ostrzeżenia przed tymi zjawiskami obejmują również południowo-wschodnie rejony Podkarpacia, Lubelszczyzny i krańców Małopolski,

Na północy trzeba z kolei uważać na intensywne opady deszczu. Ulewy mogą dać się we znaki mieszkańcom północnych terenów Mazowsza, zachodu Podlasia, dużej części centralnych i południowych rejonów Warmii i Mazur oraz zachodnich Kujaw.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW z powodu burz oraz intensywnych opadów deszczu wydano dla 10 województw IMGW materiał zewnętrzny

Łącznie ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia z powodu burz i ulewnego deszczu obowiązują obecnie w całości lub części 10 województw.

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