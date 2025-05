To oznacza, że niebezpieczne zjawiska zaczynają się formować lokalnie na Śląsku i Małopolsce , przez Ziemię Świętokrzyską i część Ziemi Łódzkiej po południową część Mazowsza . Burze mogą się tam rozwijać w najbliższych godzinach.

Przyniosą one ulewne deszcze, do 30 litrów wody na metr kwadratowy, lokalne gradobicie oraz silny wiatr, który w porywach osiągnie do 70 km/h.